Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una explosión estremeció el barrio San Martín del municipio de Guamo, en el departamento de Tolima. El hecho ocurrió en la polvorería San Martín, un establecimiento dedicado al almacenamiento y manejo de pólvora ubicado exactamente en la calle sexta con carrera 13-09, dentro de una zona que combina espacios residenciales y comerciales. De acuerdo con la información divulgada, el estallido dejó como saldo una mujer herida y provocó daños materiales tanto en el local como en áreas circundantes, situación que generó alarma entre los habitantes del sector.

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La persona afectada fue identificada como Dina María Acero. La mujer recibió heridas producto de la detonación y debió ser trasladada para recibir atención médica. Aunque se desconocen detalles sobre la gravedad de sus lesiones, el hecho de que la explosión se haya presentado en una zona habitada encendió las alertas de la comunidad y de los organismos de socorro.

Luego del incidente, las autoridades respondieron con rapidez. Unidades de los cuerpos de socorro y miembros de la Policía Nacional arribaron al sitio para controlar la emergencia, verificar que el lugar no representara más riesgos y revisar la condición de las viviendas que se encuentran en el entorno inmediato de la polvorería. Los uniformados procedieron con labores de inspección con el propósito de descartar daños adicionales y garantizar la seguridad de los residentes.

Hasta el momento, según lo reportado, no se ha precisado la causa exacta que provocó esta explosión. Las autoridades aún adelantan las investigaciones necesarias para determinar el motivo de la detonación y poder establecer el impacto total de la emergencia.

Este tipo de situaciones vuelve a poner sobre la mesa los peligros inherentes al almacenamiento y manipulación de pólvora dentro de contextos urbanos y habitacionales. El episodio, recogido por medios locales como El Nuevo Día, pone en evidencia la preocupación recurrente de las comunidades frente a actividades que, pese a su regularidad en algunas zonas, pueden poner en riesgo la integridad de quienes habitan en el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué daños materiales dejó la explosión en la polvorería San Martín de Guamo?

De acuerdo con los reportes iniciales, la explosión en la polvorería San Martín causó daños materiales no solo en el establecimiento afectado, sino también en áreas cercanas. Las autoridades realizaron verificaciones en las viviendas vecinas para identificar y cuantificar las afectaciones originadas por la detonación, aunque aún no se ha divulgado una cifra exacta sobre el alcance de la destrucción.

¿Cuál es el riesgo de tener polvorerías en zonas residenciales como las de Guamo, Tolima?

Según lo documentado por El Nuevo Día, emergencias como la ocurrida en la polvorería San Martín resaltan los peligros que supone el almacenamiento y manejo de pólvora en sectores habitados. Estos riesgos no solo afectan a los trabajadores y propietarios de los establecimientos, sino que también comprometen la seguridad y tranquilidad de los residentes que viven en las inmediaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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