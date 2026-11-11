Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Doce municipios de Cundinamarca avanzarán hacia la mejora de sus sistemas de acueducto y alcantarillado, después de que la Gobernación del departamento, Empresas Públicas de Cundinamarca y las administraciones municipales firmaran 11 convenios y un contrato. De acuerdo con información citada por El Espectador, estas intervenciones pretenden optimizar la prestación de servicios básicos, tanto en las cabeceras municipales como en áreas habitadas más pequeñas y el entorno rural.

Sigue a PULZO en Discover

Los municipios seleccionados —Arbeláez, Junín, La Mesa, La Vega, Manta, Medina, Pacho, Zipaquirá, Tibacuy, Útica, Sibaté y Silvania— han enfrentado históricamente dificultades en el acceso y calidad de los servicios de saneamiento y provisión de agua potable, lo cual afecta redes sanitarias y la salud pública local. Frente a esa problemática, el departamento invertirá más de COP 80.500 millones en distintos proyectos, con una expectativa de beneficiar a más de 200.000 habitantes, de acuerdo con estimaciones oficiales recogidas por El Espectador.

Según la Gobernación, estas obras forman parte de los planes para reducir brechas en el acceso a servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cundinamarca. Sin embargo, los resultados dependerán del cumplimiento de los tiempos programados y del respeto por los estándares técnicos exigidos para que la infraestructura funcione correctamente. El gobernador Jorge Emilio Rey resaltó que estos desarrollos permitirán modernizar y aportar al progreso de los territorios, tanto en zonas urbanas como rurales, y que, aunque las intervenciones puedan acarrear dificultades temporales durante la construcción, sus beneficios serán relevantes en el mediano y largo plazo.

Durante el anuncio, la Gobernación pidió a los alcaldes asumir la supervisión de los proyectos en sus municipios. Esto incluye vigilar la labor de los contratistas y procurar una ejecución ágil y de calidad, minimizando los impactos en el comercio, el turismo y la movilidad local durante la fase de obras. Empresas Públicas de Cundinamarca será la institución encargada de proporcionar acompañamiento técnico en todo el proceso, lo cual, de acuerdo con la administración departamental, busca asegurar mejores resultados.

Tras la formalización de los convenios y contratos, los municipios entran en una etapa de definición de prioridades, en la que se determinará la distribución detallada de recursos, así como cuál necesidad de infraestructura sanitaria o abastecimiento de agua se abordará en cada territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles municipios de Cundinamarca recibirán inversión para acueducto y alcantarillado?

Los municipios que se beneficiarán de los proyectos de mejoramiento de acueducto y alcantarillado son Arbeláez, Junín, La Mesa, La Vega, Manta, Medina, Pacho, Zipaquirá, Tibacuy, Útica, Sibaté y Silvania, según lo informado por El Espectador. Estas localidades enfrentan históricas dificultades en acceso a servicios públicos, por lo cual fueron incluidas en la inversión liderada por la Gobernación de Cundinamarca.

¿Cuál es la función de Empresas Públicas de Cundinamarca en los nuevos proyectos de saneamiento?

Empresas Públicas de Cundinamarca estará a cargo de proporcionar acompañamiento técnico a los proyectos de acueducto y alcantarillado, según la Gobernación departamental y lo reportado por El Espectador. Su labor será clave para garantizar que la ejecución de las obras cumpla con los requisitos técnicos y se logren los objetivos de mejorar el acceso a servicios básicos en las distintas zonas intervenidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.