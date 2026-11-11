Por: Portal Bogotá

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En una iniciativa orientada a la protección ambiental y el ahorro de recursos, Bogotá ha implementado acciones concretas en el marco del programa ‘Proyectos Productivos’, el cual está impulsado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). De acuerdo con la UAESP, este programa busca beneficiar y activar la economía de las poblaciones cercanas al relleno sanitario Doña Juana. Como parte de estas estrategias, se entregaron paneles solares al Acueducto Comunitario Aguas Calientes (AUACAT), los cuales fueron instalados en la planta de tratamiento de agua en el sector de Mochuelo Bajo. El objetivo principal de esta implementación es aliviar el costo de las facturas de este servicio para los habitantes del sector.

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El funcionamiento de los paneles solares en la planta de tratamiento del AUACAT ha sido clave para aprovechar la energía producida y así evitar que las facturas de energía eléctrica aumenten. Según explicó Helga Camacho, subdirectora técnica de Disposición Final de la UAESP, la adquisición de estos paneles no solo representa una solución ambiental al incorporar energías limpias, sino que además tiene un impacto social positivo porque contribuye a disminuir el valor de la tarifa de agua que paga la comunidad. Este ahorro se refleja directamente en los hogares de Mochuelo Bajo, lo que representa un beneficio tangible para sus habitantes.

La acogida por parte de la comunidad ha sido favorable, aún cuando se presentaron dificultades debido al fenómeno conocido como El Niño. Jennifer Díaz, profesional del AUACAT, explicó que la disminución del caudal de la fuente de agua hizo necesario implementar razonamientos en el suministro del recurso, aunque, en términos generales, la comunidad permanece agradecida por los beneficios del acueducto, especialmente en lo relacionado con la reducción en los costos del servicio público.

Estos apoyos hacen parte de los múltiples proyectos productivos de la comunidad de Los Mochuelos patrocinados por la UAESP. La entidad los ha promovido como una forma de contraprestación ante las implicaciones de vivir dentro del polígono del relleno sanitario Doña Juana, evidenciando una estrategia coordinada para mejorar la calidad de vida en estas zonas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayudan los paneles solares del acueducto comunitario a la reducción de la tarifa de agua?

Los paneles solares permiten que la planta de tratamiento opere utilizando energía renovable, lo que disminuye el consumo de electricidad de la red y, por lo tanto, reduce los costos asociados en las facturas de los servicios públicos que deben pagar los habitantes de Mochuelo Bajo.

¿Qué dificultades han enfrentado los habitantes de Mochuelo Bajo en el suministro de agua?

De acuerdo con profesionales del AUACAT, la principal dificultad ha sido la disminución del caudal de agua debido a los efectos del fenómeno de El Niño, lo que hizo necesario aplicar restricciones en el suministro. Sin embargo, la comunidad reconoce los beneficios obtenidos a través del ahorro en el servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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