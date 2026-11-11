Por: Portal Bogotá

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La beca LEP "Celebra Bogotá - Todas las culturas cuentan" es la nueva apuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá, gestionada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), para fortalecer el panorama cultural de la ciudad. Esta convocatoria cuenta con una inversión total de $1.200 millones, provenientes de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), y tiene como propósito incentivar la producción y circulación de propuestas artísticas que promuevan la apropiación del espacio público, la cultura festiva y el reconocimiento de la diversidad cultural en las localidades de Bogotá. De acuerdo con información difundida por el portal oficial de la Alcaldía Mayor, los interesados podrán inscribirse hasta el 18 de enero mediante la plataforma Cultured.

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Esta iniciativa convierte calles, plazas y escenarios no convencionales en escenarios vivos de encuentro ciudadano, donde artistas, colectivos y agrupaciones tienen la oportunidad de expresar identidades, tradiciones y memorias propias de la ciudad. La convocatoria entrega 30 estímulos económicos distribuidos en dos categorías. En la primera, "Bogotá se celebra en movimiento", se otorgarán 25 estímulos de $40 millones cada uno a comparsas itinerantes de mínimo 30 integrantes, con el objetivo de exaltar el trabajo colectivo y participativo ligado a las memorias y tradiciones urbanas. La segunda categoría, "Bogotá territorio de realismo mágico", destinará 5 estímulos de $40 millones cada uno para espectáculos de artes escénicas como teatro, danza, música, circo sin animales y magia, inspirados en el universo literario de Gabriel García Márquez y el realismo mágico, pero contextualizados en el imaginario bogotano.

Según la SCRD, la beca responde a las metas del Plan de Cultura de Bogotá: una brújula hacia 2038, en particular bajo la consigna "todas las culturas, todas las personas y todos los territorios cuentan". El programa busca garantizar derechos culturales a través del uso comunitario de los espacios de la ciudad. La entidad recomienda que quienes deseen postularse preparen con anticipación sus soportes de trayectoria y los insumos técnicos necesarios para sustentar la destinación de los recursos. Personas jurídicas, agrupaciones y otros interesados pueden consultar los términos entre el 4 de noviembre del 2026 y el 18 de enero del 2027 en la plataforma SICON. Fechas clave del proceso son: publicación de la beca el 26 de octubre, apertura de inscripciones el 4 de noviembre y cierre de la convocatoria el 18 de enero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las categorías de la beca Celebra Bogotá y qué busca cada una?

La beca tiene dos categorías principales. La primera, "Bogotá se celebra en movimiento", premia comparsas itinerantes que resalten las memorias y el trabajo colectivo de la ciudad. La segunda, "Bogotá territorio de realismo mágico", está orientada a la creación y circulación de espectáculos escénicos inspirados en el realismo mágico y la obra de Gabriel García Márquez, contextualizados en Bogotá.

¿Qué significa la Ley de Espectáculos Públicos (LEP) y cómo financia la beca?

La Ley de Espectáculos Públicos (LEP) es la normativa que regula los recursos destinados a actividades artísticas y culturales en Colombia. En esta convocatoria, los fondos de la LEP permiten otorgar estímulos económicos a proyectos que dinamizan la cultura y fomentan el uso comunitario del espacio público en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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