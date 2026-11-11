Por: Portal Bogotá

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Importantes avances en movilidad se están desarrollando en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. En el Patio Sur, situado en el Portal del Sur del sistema TransMilenio, comenzará a operar una moderna flota de 116 buses articulados totalmente eléctricos, equipados con tecnología de punta. Un aspecto destacado de este proyecto es la inclusión de mujeres conductoras, quienes marcarán un hito al liderar la operación de estos nuevos vehículos en la ciudad. De acuerdo con la información dada a conocer por TransMilenio y la Secretaría de Movilidad, este esfuerzo busca apostar por una movilidad más sostenible y eficiente en la capital.

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El proceso de adecuación del Patio Sur, a cargo de Consorcio Express, se ha planificado por etapas con el objetivo de atender la llegada de los primeros diez buses eléctricos articulados, que recientemente se integraron al Sistema TransMilenio. La primera isla de carga instalada está destinada especialmente para esta decena de vehículos, mientras que las dos islas siguientes, una vez intervenidas, aumentarán la capacidad de la infraestructura para llegar a cubrir los 116 buses proyectados. Así lo explicó María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad, quien afirmó que Bogotá continúa transformando su movilidad con la electrificación del transporte público, destacando la llegada del primer patio troncal completamente eléctrico, que además contará con 45 busetones. Según sus palabras, esta transformación permitirá reducir emisiones y ruido, mejorando de forma significativa tanto la calidad del servicio como del ambiente de la ciudad.

El rediseño del Patio Sur implica un trabajo detallado en infraestructura eléctrica. El sitio dispone de 4,33 hectáreas de superficie y un diseño de 13 MVA (megavoltamperios), de los cuales 9 MVA están destinados a la primera etapa y 4 MVA adicionales serán incorporados en fases siguientes. El modelo de carga eléctrica empleado está basado en cargadores centralizados y dispensadores remotos, una medida que agiliza el proceso de recarga y se adapta a las necesidades de una flota creciente de buses eléctricos. Esta modernización responde al plan para sumar 1.153 buses eléctricos al Sistema TransMilenio entre 2026 y 2029, combinando la introducción de nueva flota, tecnología avanzada y mejoras en la infraestructura de carga, siempre con los usuarios como eje de la estrategia y la calidad del servicio como meta central.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la recarga de los nuevos buses eléctricos del Patio Sur en TransMilenio?

La recarga de los buses eléctricos en el Patio Sur está diseñada con infraestructura moderna que incluye cargadores centralizados y dispensadores remotos. En la primera etapa, 9 MVA de potencia eléctrica están disponibles para los primeros diez buses; a medida que el sistema se expanda, se habilitarán más islas de carga para alcanzar la capacidad total de 116 vehículos, respaldando la operación eficiente y sostenible de TransMilenio.

¿Cuántos buses eléctricos llegarán al sistema TransMilenio en Bogotá y cuál es la meta para 2029?

De acuerdo con la información oficial, el objetivo es que entre 2026 y 2029 se incorporen 1.153 buses eléctricos al sistema TransMilenio. Esta meta forma parte de una estrategia integral para modernizar el transporte público de Bogotá, priorizando la reducción de emisiones y la mejora del servicio para todos los usuarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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