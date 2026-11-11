Por: Portal Bogotá

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El proyecto "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" ha rendido homenaje a los 21 Ángeles del colegio Agustiniano Norte, víctimas de un trágico accidente en una ruta escolar en la avenida Suba con calle 138, en el que también perdieron la vida dos adultos. De acuerdo con información oficial del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), la plazoleta de acceso principal de esta institución fue transformada en un bosque conmemorativo dedicado a la memoria de quienes fallecieron en ese hecho. El diseño de este nuevo espacio integra 5.500 plantas de más de 12 especies diferentes y un tronco tallado en forma de tótem con 21 colibríes que representan simbólicamente a cada uno de los niños homenajeados, además de flores naranjas, amarillas y rojas en alusión a los colores del fuego.

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El Bosque de Vida 21 Ángeles ocupa un área total de 1.433 metros cuadrados, de los cuales el JBB intervino 602. Estos se distribuyeron en 300 metros cuadrados de jardines, 170 metros de caminos cubiertos con astillas de madera y más de 120 metros dedicados a zonas de permanencia. Este bosque fue concebido bajo un enfoque de diseño biofílico, que privilegia la integración de la naturaleza en espacios humanos, buscando ser un lugar para la memoria, la contemplación, el encuentro y el vínculo con el entorno natural.

El proceso de creación fue participativo y contó con la orientación de las familias de los 21 Ángeles, cuya voz fue fundamental en las decisiones de diseño. El equipo del Jardín Botánico analizó las condiciones ambientales, características de la vegetación existente, luz y sombra antes de iniciar los trabajos. Todo ello, en cumplimiento del Acuerdo Distrital 442 de 2010, que encargó al JBB la preservación de la plazoleta y la instalación de una llama perpetua. Para llevar a cabo el proyecto, el JBB articuló esfuerzos con la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, la empresa Once Diez Arquitectos y recibió donaciones de plantas por parte de la cooperativa Flormacoop.

La estructura del bosque está organizada en tres zonas diferenciadas: una para el duelo individual, otra central para el acompañamiento colectivo y una más para fortalecer los vínculos comunitarios. Cada área se destaca tanto por la vegetación y los colores escogidos como por ofrecer caminos, bancos y espacios para quedarse. Así, Bogotá ofrece a la ciudadanía un entorno que promueve la biodiversidad y preserva la memoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué representa el Bosque de Vida 21 Ángeles en el Jardín Botánico de Bogotá?

El Bosque de Vida 21 Ángeles en el Jardín Botánico de Bogotá representa un espacio de memoria y homenaje a las víctimas del accidente del colegio Agustiniano Norte. Esta iniciativa combina diseño biofílico, participación comunitaria y arte para ofrecer un lugar de contemplación y encuentro que honra la vida y fortalece la conexión con la naturaleza.

¿Cómo participaron las familias en el diseño del bosque conmemorativo del Jardín Botánico?

Las familias de los 21 Ángeles participaron activamente en el diseño del Bosque de Vida, orientando decisiones clave sobre el significado y la organización del espacio. De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, sus recuerdos y necesidades ayudaron a definir las especies vegetales y la distribución de las zonas, garantizando que el homenaje reflejara fielmente sus sentimientos y deseos de memoria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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