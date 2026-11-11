Una presunta modalidad de estafa estaría causado preocupación entre los conductores de Bogotá. Según denuncias ciudadanas conocidas por la concejal Tata Hernández, personas desconocidas estarían provocando daños en las llantas de algunos vehículos para después ofrecer o imponer reparaciones que podrían costar hasta 500.000 pesos por cada neumático.

Sigue a PULZO en Discover

La situación fue expuesta por la cabildante en un comunicado divulgado por el Concejo de Bogotá el miércoles 11 de noviembre de 2026. Allí pidió la intervención de las autoridades distritales para investigar los reportes y evitar que más ciudadanos resulten afectados.

(Lea también: ¿Amarres o estafas? Así funciona el oscuro negocio de los brujos en Bogotá)

De acuerdo con la información recibida por Hernández, la presunta práctica comenzaría cuando los conductores sufren daños en sus neumáticos, que habrían sido ocasionados deliberadamente. Una vez quedan varados o deben detenerse para revisar el vehículo, los responsables aprovecharían el momento para ofrecerles un servicio de reparación por valores elevados.

Lee También

La preocupación no se limita al impacto económico. La concejal también advirtió que provocar daños en las llantas de un automóvil puede representar un riesgo para quienes se movilizan por las vías de la capital.

¿En qué sectores de Bogotá estarían operando los ‘pinchallantas’?

Las denuncias conocidas por la concejal señalan dos puntos de la ciudad en los que se habrían presentado estos casos.

Calle 13: el sector ubicado unas cuadras antes de llegar al río Bogotá.

Autopista Norte: a la altura del Homecenter de la calle 183.

Según los reportes, en estos lugares algunos conductores habrían sufrido daños en sus llantas y posteriormente recibido ofertas de reparación cuyos precios alcanzarían los 500.000 pesos por unidad.

Por ahora, se trata de denuncias ciudadanas que deberán ser verificadas por las autoridades. La información divulgada no establece cuántas personas habrían sido afectadas ni identifica a los presuntos responsables.

Piden a la Policía investigar las denuncias por daños en llantas

Ante la situación, Tata Hernández solicitó la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaría Distrital de Movilidad.

La concejal pidió revisar los puntos señalados por los ciudadanos, fortalecer la vigilancia y adelantar las investigaciones necesarias para establecer quiénes estarían detrás de esta presunta modalidad.

“No podemos permitir que los conductores transiten con miedo ni que delincuentes se aprovechen de una situación de vulnerabilidad para extorsionarlos o cobrarles valores abusivos por una reparación. Las autoridades deben actuar ya, investigar las denuncias y evitar que más ciudadanos sean víctimas de esta modalidad”, manifestó Hernández, según el comunicado del Concejo de Bogotá.

¿Qué pruebas pueden aportar los conductores afectados?

La cabildante también hizo un llamado a quienes hayan vivido una situación similar para que presenten las respectivas denuncias y conserven los elementos que puedan ayudar a esclarecer los hechos.

Entre las pruebas que podrían aportar se encuentran:

Fotografías de las llantas y de los daños encontrados en el vehículo

Videos que permitan documentar lo ocurrido

Recibos o facturas de los servicios de reparación

Información sobre los establecimientos o las personas que ofrecieron el arreglo

Estos elementos podrían facilitar la verificación de los reportes y ayudar a las autoridades a identificar posibles responsables.

Mientras se adelantan las verificaciones, los conductores que transiten por la calle 13 y la Autopista Norte pueden tomar precauciones ante cualquier daño inesperado en sus vehículos. También es recomendable solicitar una cotización antes de autorizar una reparación y conservar los soportes de cualquier servicio contratado.

* Pulzo.com se escribe con Z