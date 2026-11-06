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El uso de la inteligencia artificial agéntica amenaza la seguridad del sector financiero colombiano al multiplicar los ataques de identidad falsificada.

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La delincuencia informática en el país ha comenzado a implementar programas avanzados capaces de generar documentos falsos, evadir controles de verificación y ajustar sus tácticas de forma autónoma ante cada rechazo.

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Esta alerta pone en evidencia la necesidad de fortalecer las herramientas de ciberseguridad en bancos y entidades tecnológicas para proteger la información personal y crediticia de los usuarios.

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Dimensiones de la suplantación de identidad en el sector financiero

El panorama resulta crítico en el ámbito nacional. Según datos de la banca colombiana, el sistema financiero registró más de 765.000 reclamaciones por fraude durante 2025, sumando pérdidas cuantiosas que superan los $967.000 millones.

Por su parte, las autoridades de industria y comercio reportaron 40.316 denuncias por suplantación de identidad entre 2020 y mediados de 2026. La creación de perfiles sintéticos y el uso de deepfakes facilitan cobros no autorizados, deudas fraudulentas a nombre de terceros y reportes negativos en centrales de riesgo que afectan el crédito de los ciudadanos.

Esta modalidad delictiva evoluciona rápidamente a través del denominado fraude agéntico. Esta técnica permite a los criminales coordinar ataques automatizados en los que el programa aprende del error previo para modificar los datos y volver a intentar la entrada.

Patrones delictivos y soluciones de verificación en tiempo real

Para dimensionar el impacto, analistas de ciberseguridad identificaron en América Latina un caso en el que un solo atacante estuvo asociado con 426 sesiones de verificación, 35 documentos y actividad en 8 plataformas financieras digitales.

“Para una entidad, una solicitud puede parecer correcta porque el documento, la imagen y los datos que recibe son convincentes. Pero, al revisar el contexto, puede encontrar que ese mismo rostro se ha presentado con otros documentos o que un dispositivo se está utilizando para registrar numerosas identidades. Ahí es donde resulta fundamental conectar las señales y entender qué ocurrió antes. En Colombia, fortalecer esa capacidad puede ayudar a proteger a las personas frente al uso indebido de sus datos y a las instituciones frente a ataques que cambian después de cada rechazo. El reto es reconocer esos patrones a tiempo y facilitar, a la vez, el acceso de los clientes legítimos”, afirmó Juan Camilo García, Head de Estrategia y Operaciones para Latam de Incode.

Frente a esta amenaza, los expertos recomiendan analizar no solo la imagen y el documento, sino también la frecuencia de los intentos y la información del dispositivo utilizado.

Asimismo, la implementación de redes interconectadas que analizan señales de riesgo de forma coordinada ha logrado aumentar hasta en un 53% la detección de falsificaciones frente a los modelos tradicionales de seguridad.

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La evaluación continua durante el uso del servicio financiero resulta indispensable para frenar a los delincuentes y garantizar que las personas realicen sus transacciones digitales de forma segura y sin trabas operativas.

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