Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) hizo un llamado a los usuarios que tienen obligaciones pendientes, invitándolos a ponerse al día y liberar sus deudas, con varias opciones para facilitar el pago, de acuerdo con información oficial. Este mensaje cobra relevancia en medio de las dificultades económicas que enfrentan muchas familias, por lo que la entidad ha decidido ofrecer alternativas que se ajustan a diferentes necesidades y capacidades de pago.

Sigue a PULZO en Discover

Entre las alternativas presentadas por la EAAB, se destacan tres principales. Primero, el pago total de la obligación, permitiendo aprovechar los beneficios vigentes para quienes tengan la posibilidad de cancelar la deuda en su totalidad. Segundo, la posibilidad de suscribir un acuerdo de pago, el cual permite dividir el saldo en cuotas mensuales o bimestrales, según las condiciones aplicables a cada caso. Finalmente, la empresa ofrece la oportunidad de acceder a beneficios que incluyen hasta 100 % de descuento en intereses y hasta 50 % en gastos de cobranza, bajo ciertos requisitos y condiciones específicos, según lo informado.

La meta de la EAAB es que los usuarios puedan normalizar su situación y evitar que las deudas crezcan, lo que contribuye a la tranquilidad financiera de cada hogar. Para quienes desean acogerse a los acuerdos de pago, el trámite es sencillo y se realiza a través de los canales oficiales: el sitio web www.acueducto.com.co en el botón Acuerdos de Pago, escribiendo al correo acuerdosdepago@acueducto.com.co o acercándose a los puntos de atención de la entidad. En todos los casos, es necesario diligenciar el formato respectivo y anexar los documentos requeridos.

De acuerdo con información publicada, también se anunció que, en algunos puntos de atención como Niza, Centro Nariño y Carrera Séptima (de lunes a viernes), así como San Benito (lunes, miércoles y viernes), se pueden realizar pagos con tarjetas débito o crédito. En el caso del punto de Centro Nariño, existe la opción de pagar en efectivo a través del agilizador bancario.

La EAAB enfatizó la importancia de realizar pagos únicamente a través de canales oficiales, utilizando la Oficina Virtual de su sitio web. La recomendación es evitar los enlaces, sitios y cuentas de terceros externos que no estén avalados por la entidad, ya que existen riesgos de fraude mediante páginas falsas, según advierte la empresa en sus canales institucionales.

¿Cuáles son los beneficios de los acuerdos de pago con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá?

Los acuerdos de pago permiten la financiación de las deudas en cuotas, con la posibilidad de obtener descuentos que pueden representar hasta el 100 % en intereses y hasta el 50 % en gastos de cobranza, siempre que se cumplan los requisitos señalados por la EAAB.

¿Cómo se puede realizar el trámite de acuerdo de pago con la EAAB de forma segura?

Para garantizar la seguridad, la EAAB recomienda usar únicamente los canales oficiales: la página web www.acueducto.com.co, el correo institucional y los puntos de atención autorizados, evitando intermediarios o enlaces sospechosos que podrían poner en riesgo la información y los recursos de los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z