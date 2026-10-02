Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación solicitó el viernes 2 de octubre una audiencia de imputación de cargos en contra del periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda. La acusación corresponde presuntamente a los delitos de acoso sexual y acto sexual violento, por presuntos hechos que, según la entidad, habrían ocurrido en un período comprendido entre los años 2012 y 2024. De acuerdo con la Fiscalía, la investigación está a cargo del Grupo de Tareas Especiales, un equipo especialmente conformado para analizar hechos de presunta violencia basada en género dentro del ámbito de los medios de comunicación. Dicho grupo, hasta el momento, ha documentado de manera preliminar los casos de cinco presuntas víctimas.

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La solicitud para imputar cargos fue radicada ante el Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao, ubicado en Bogotá. El paso siguiente en el proceso consiste en que se programe la audiencia pertinente, en la cual la Fiscalía expondrá ante un juez los hechos que considera jurídicamente relevantes, así como los elementos materiales que sustentan la imputación. Hasta la fecha en que se anunció la solicitud, no se ha definido cuándo tendrá lugar esta audiencia.

En este contexto judicial, la defensa de Ricardo Orrego se ha manifestado, señalando que el periodista asistirá a todas las diligencias para las que sea citado y hará valer su derecho de defensa. Además, la abogada encargada de su representación enfatizó la necesidad de que se respete la presunción de inocencia, así como el debido proceso. Solicitó que no se adelanten juicios de responsabilidad hasta que se cumplan todas las etapas legales correspondientes.

Es importante destacar, tal como lo informó la Fiscalía, que la solicitud de imputación de cargos no representa una condena, sino un trámite formal dentro del proceso penal. Será en la audiencia, ante un juez, cuando la Fiscalía deberá detallar los hechos atribuidos a Orrego, exponer la relación de estos con los delitos que se investigan, y, al mismo tiempo, el periodista podrá ejercer sus garantías de defensa y controvertir las acusaciones. Todo el caso continúa bajo el estricto marco del respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales, según el reporte oficial.

¿Cuál es el rol del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía en casos de violencia basada en género?

El Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía General de la Nación es responsable de investigar hechos relacionados con violencia basada en género, especialmente en sectores como los medios de comunicación, según lo informa la misma entidad. En el caso de Ricardo Orrego, este grupo ha documentado inicialmente los casos de cinco presuntas víctimas.

¿Qué significa la imputación de cargos en el proceso penal contra Ricardo Orrego?

La imputación de cargos es un acto formal en el que la Fiscalía expone ante un juez los hechos por los cuales acusa a una persona, sin que esto implique una condena. En el caso de Ricardo Orrego, la solicitud de imputación marca el inicio del proceso penal, asegurando que el periodista conserve su derecho a la defensa y la presunción de inocencia hasta que se determine su responsabilidad o inocencia ante la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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