Ricardo Orrego respondió este viernes 2 de octubre a la reciente comunicación de la Fiscalía relacionada con la solicitud de audiencia de formulación de imputación en su contra.

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(Vea también: Ricardo Orrego será imputado por dos delitos: Fiscalía ya hizo solicitud de audiencia)

A través de un comunicado firmado por su apoderada judicial, Julieth Natali Fiallo Gualdrón, el periodista manifestó su disposición de atender los llamados de las autoridades y comparecer ante las instancias judiciales cuando sea requerido.

La defensa sostuvo que desde el comienzo del proceso se han adelantado diferentes actuaciones y que existe disposición para aportar los elementos que permitan esclarecer los hechos que dieron origen a los señalamientos.

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Qué dijo la defensa de Ricardo Orrego

En el comunicado, la apoderada de Orrego aseguró que el periodista espera que los hechos sean precisados y conocidos de manera integral para poder ejercer su defensa frente a los señalamientos.

La defensa también indicó que Orrego acudirá a las diligencias para las cuales sea requerido y que aportará “la información y los elementos que correspondan” con el propósito de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

El pronunciamiento se conoce luego de que la Fiscalía avanzara en la solicitud de una audiencia de formulación de imputación contra el periodista.

Acá, el comunicado:

Ricardo Orrego invocó la presunción de inocencia

La defensa hizo énfasis en las garantías que, según señaló, deben acompañar cualquier investigación penal.

En particular, recordó la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa y la posibilidad de controvertir los elementos que sean presentados dentro de la actuación judicial.

“Es indispensable recordar que cualquier investigación debe desarrollarse con plena observancia de la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa, la contradicción y las demás garantías fundamentales que integran el proceso penal colombiano”, señaló la apoderada.

La defensa también pidió a los medios de comunicación y a la opinión pública permitir que las actuaciones judiciales avancen sin sacar conclusiones anticipadas sobre una eventual responsabilidad.

Qué viene ahora para Ricardo Orrego

De acuerdo con el comunicado, Orrego mantiene su disposición de comparecer ante las autoridades y ejercer plenamente sus derechos dentro del proceso.

Su defensa reiteró que el periodista busca que se esclarezcan las circunstancias que dieron lugar a los señalamientos y que espera contar con las condiciones necesarias para presentar sus argumentos.

El pronunciamiento no constituye una decisión sobre la responsabilidad penal de Orrego. La investigación deberá continuar por las vías judiciales correspondientes y cualquier determinación sobre su situación jurídica dependerá de las actuaciones que se desarrollen dentro del proceso.

La defensa cerró el comunicado reiterando la voluntad de Orrego de “esclarecer los hechos” y ejercer su derecho de defensa, al tiempo que expresó respeto por la administración de justicia y por los derechos de las personas involucradas.

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