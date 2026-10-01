Una vivienda ubicada en la carrera 9 con calle 12, en Pereira (Risaralda) colapsó durante la tarde de este jueves y activó un operativo de emergencia por parte de los organismos de socorro. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la estructura terminó cayendo, mientras equipos de rescate llegaron al lugar para atender la situación.

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De acuerdo con información preliminar, la edificación ya había sido evaluada por la Dirección de Gestión del Riesgo (DIGER) de Pereira el pasado 16 de agosto y fue declarada como no habitable debido al riesgo de colapso. Además, se había emitido una resolución para iniciar su demolición.

La emergencia tomó mayor relevancia debido a que Pereira fue una de las ciudades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Las autoridades revisan si las condiciones que llevaron al desplome de la vivienda estarían relacionadas con las afectaciones que sufrió la estructura tras el movimiento sísmico.

Tras el colapso, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira y la Defensa Civil llegaron al sitio para adelantar las labores de atención y rescate. Durante el operativo fue encontrada con vida una mujer de 37 años, quien quedó atrapada entre los restos de la edificación.

Según el reporte entregado por los organismos de emergencia, la mujer permanece con sus miembros inferiores aprisionados por la estructura. En este momento se encuentra canalizada y recibe oxígeno mientras los equipos de rescate avanzan en las maniobras para lograr liberarla.

Inicialmente se había informado sobre la posibilidad de personas atrapadas tras la caída de la vivienda. Las autoridades continúan verificando la situación en la zona para establecer si hay más afectados y garantizar la seguridad del área.

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