Por: Noticiero 90 minutos

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La alcaldía de Cali explora alternativas para la reconstrucción de la ciudad tras el devastador terremoto del 10 de agosto, y una de las principales propuestas es replicar el modelo de viviendas utilizado en Shanghái. En este contexto, el alcalde Alejandro Eder entabló diálogo con Michael Koh, investigador ejecutivo del Centro para Ciudades Habitables de Singapur, y Jason Chan, subdirector de Plataformas de Conocimiento. Durante su visita, los asesores internacionales hicieron un recorrido por edificios afectados, observando de primera mano los retos que enfrenta la recuperación urbana de Cali.

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De acuerdo con información dada a conocer por la Alcaldía de Cali, la visita de estos expertos tiene como objetivo transferir conocimientos y adaptar a la ciudad técnicas de construcción desarrolladas en Singapur. Después de que más de 30 estructuras tuvieron que ser demolidas a causa del sismo, se inicia una etapa clave: reconstruir no solo edificaciones, sino también la esperanza de cientos de familias damnificadas. En este proceso, la ayuda internacional se ve como una oportunidad de modernizar los métodos de edificación local y de fortalecer la resiliencia de la ciudad ante futuras emergencias.

El alcalde Alejandro Eder destacó el aprendizaje de la experiencia de Singapur en desarrollo de vivienda, señalando que esto les ha permitido conocer soluciones habitacionales implementadas para poblaciones de ingresos bajos y medios. En palabras del mandatario, “en Cali tenemos una población importante de estratos medios que también fue afectada por el terremoto y por eso esta experiencia es muy relevante para nosotros”. El conocimiento de Michael Koh, quien lideró proyectos como Marina Bay y fue director ejecutivo de la Junta de Parques Nacionales de Singapur, aporta estrategias internacionales que pueden agilizar la reconstrucción y mejorar la calidad de vida urbana.

La planificación urbana y las técnicas de edificación recomendadas por los asesores internacionales buscan adaptarse a las necesidades particulares de Cali, con la meta de responder rápidamente ante la emergencia y construir edificaciones más seguras y resistentes. Como lo mostraron las reuniones y el recorrido, la comunidad espera que la transferencia de conocimiento permita no solo una recuperación rápida, sino también una transformación hacia una ciudad más preparada frente a desastres naturales.

¿Qué modelo de vivienda de Singapur busca Cali para su reconstrucción después del terremoto?

Cali busca adoptar técnicas de construcción y soluciones habitacionales inspiradas en el modelo de Singapur, reconocidas por su eficacia en el desarrollo de hogares para poblaciones de ingresos bajos y medios. Esta estrategia podría favorecer la reconstrucción de edificios más resilientes, permitiendo una respuesta eficiente ante futuras emergencias, de acuerdo con lo señalado por la Alcaldía de Cali.

¿Cómo se están adaptando las técnicas internacionales de reconstrucción a las necesidades de Cali tras el terremoto?

Las técnicas aportadas por expertos internacionales como Michael Koh y Jason Chan se ajustarán considerando las condiciones y la infraestructura local de Cali. Según la información oficial, el propósito es asegurar que la respuesta a las familias damnificadas sea oportuna y que las nuevas edificaciones sean más seguras y resistentes frente a eventos similares en el futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.