Por: EL PILON SA

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Ángel Alberto Zambrano Jaimes, ciudadano de nacionalidad venezolana, fue sentenciado recientemente a 44 años de prisión por el asesinato de Luis Eduardo ‘Lucho’ León Velásquez, reconocido acordeonero oriundo de Ocaña. León Velásquez es recordado por haber sido compañero musical del cantautor y compositor Wilfran Castillo, una figura relevante en el ámbito vallenato.

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De acuerdo con la información proporcionada, la condena fue decidida por un juez de la República tras un proceso judicial liderado por la Fiscalía General de la Nación. Durante el juicio, la Fiscalía demostró la culpabilidad de Zambrano Jaimes en tres delitos: homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado en grado de tentativa. La sentencia, de carácter contundente, subraya la gravedad de los hechos y la responsabilidad penal del acusado.

El crimen ocurrió la noche del 7 de septiembre de 2022, en Ocaña, municipio del departamento de Norte de Santander. Según los reportes judiciales, esa noche el músico, de 33 años de edad, estaba llegando a su residencia en su vehículo particular. En ese preciso momento, fue interceptado por Zambrano Jaimes durante lo que constituyó un intento de robo. Durante el ataque, el acusado disparó contra León Velásquez, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar de los hechos.

La noticia del asesinato de León Velásquez sacudió a la comunidad local, generando una profunda reacción no solo entre sus familiares y amigos, sino también en el círculo musical de Ocaña, Cesar y Norte de Santander. La víctima contaba con una destacada trayectoria artística y su muerte provocó manifestaciones de dolor y solidaridad por parte de sus colegas y seguidores. Así, el caso de León Velásquez se convirtió en un símbolo del impacto que hechos violentos pueden tener en la vida cultural y social de una región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado Ángel Alberto Zambrano Jaimes por el asesinato de Luis Eduardo ‘Lucho’ León Velásquez?

De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, Ángel Alberto Zambrano Jaimes fue encontrado responsable por la justicia de los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado en grado de tentativa, al haber disparado y causado la muerte del acordeonero Luis Eduardo ‘Lucho’ León Velásquez durante un intento de robo.

¿Cuál fue el impacto del asesinato de ‘Lucho’ León Velásquez en la comunidad musical de Ocaña?

El asesinato de Luis Eduardo ‘Lucho’ León Velásquez provocó una profunda conmoción entre sus familiares y en el entorno musical de Ocaña, Cesar y Norte de Santander. Su trayectoria como acordeonero y su colaboración con artistas como Wilfran Castillo hicieron que su muerte fuera lamentada ampliamente, resaltando la influencia que tenía en la escena musical local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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