Por: El Espectador

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La Corte Constitucional emitió un comunicado oficial en respuesta a los interrogantes surgidos en torno al magistrado Vladimir Fernández, luego de la difusión de conversaciones presuntamente sostenidas con Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quien actualmente enfrenta una condena. El alto tribunal, en un documento de tres apartados, enfatizó que los magistrados cuentan con presunción de inocencia y deben estar dispuestos a ofrecer explicaciones ante las autoridades competentes si así se requiere, siempre colaborando en los procesos estipulados por la ley y respetando el debido proceso. De igual modo, la Corte Constitucional señaló su disposición a observar las acciones de las autoridades correspondientes, respetando plenamente las decisiones que, en ejercicio de su autonomía, lleguen a tomarse en relación con este asunto.

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El órgano también aclaró que las decisiones judiciales dentro del tribunal son producto de un proceso colectivo de deliberación jurídica, llevado a cabo entre todos los miembros de la corporación, por lo que situaciones personales de alguno de sus integrantes no afectan la validez de sus fallos ni comprometen la institucionalidad de la Corte.

Los detalles de los mensajes entre Vladimir Fernández y Olmedo López fueron revelados por la revista ‘Cambio’ el 28 de septiembre. Según esa publicación, las conversaciones habrían comenzado en febrero de 2023, cuando Fernández, en calidad de secretario jurídico de la presidencia, habría impulsado la designación de López en la Superintendencia de Economía Solidaria, aunque finalmente ese nombramiento fue revocado. Posteriormente, López fue designado director de la Ungrd en marzo de 2023.

Uno de los intercambios de mensajes citados ocurrió el 20 de diciembre de 2023, fecha en la que la Contraloría confirmó una suspensión provisional de López como director de la Ungrd debido a presuntas negligencias y la falta de entrega de información sobre intervenciones en municipios de Putumayo y Atlántico. Según ‘Cambio’, ese día se habría concretado una reunión entre López y Fernández, presuntamente en el despacho de este último.

También se mencionan otros mensajes, incluido uno del 28 de diciembre donde Fernández insiste en reunirse, y otro del 9 de enero de 2024 en el que se habría coordinado un encuentro entre Fernández, López e Irma Solangel Torres Vega, conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y exsocia de Fernández, realizado en su apartamento. Los chats, según la publicación, continuaron hasta febrero de 2024, cuando estalló el escándalo en la Ungrd.

A pesar de la información conocida, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, manifestó a El Espectador que los chats no bastan para iniciar acciones judiciales formales contra Fernández, pues no existen indicios claros de delito.

¿Qué ha dicho la Corte Constitucional sobre los señalamientos contra el magistrado Vladimir Fernández?

La Corte Constitucional resaltó que tanto el magistrado Fernández como los demás togados están amparados por la presunción de inocencia y colaborarán con cualquier investigación legal que sea necesaria. Además, aclaró que los posibles actos personales no comprometen el proceso colegiado de sus decisiones judiciales, reafirmando la independencia y rigor del alto tribunal.

¿Por qué la Fiscalía considera que los chats entre Vladimir Fernández y Olmedo López no constituyen delito?

La fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón explicó a El Espectador que, tras revisar los chats, no se hallaron pruebas suficientes para compulsar copias contra el magistrado Fernández, ya que no existen indicios claros de delito en dichas conversaciones, según el análisis realizado por la fiscal encargada del caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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