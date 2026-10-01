Por: EL PILON SA

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La empresa Energua ha informado que entre el 1 y el 7 de octubre de 2026 se llevarán a cabo trabajos programados sobre las redes de distribución eléctrica en distintos municipios de los departamentos del Cesar y Magdalena. Estas actividades implicarán interrupciones temporales del servicio de energía eléctrica, afectando tanto zonas urbanas como rurales en franjas horarias que cubrirán desde la mañana hasta la tarde.

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De acuerdo con la información proporcionada, las intervenciones cubrirán diversos circuitos, incluyendo áreas residenciales, corregimientos, vías y predios rurales. El lunes 5 de octubre, por ejemplo, está prevista la intervención del circuito Cerro Los Santos, en Astrea, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m. Las labores se concentrarán en la zona rural, abarcando la Finca El Recuerdo, la vía al Muñeco en el kilómetro 9, Finca El Amparo y el sector José Antonio Machuca. Ese mismo día, el circuito Chimichagua tendrá trabajos de 7:10 a. m. a 3:10 p. m., cubriendo los barrios San José y Cuba de la zona urbana, así como sectores entre carrera 4 y 5, entre calles 16 y 20. Además, la zona rural de Chimichagua también será impactada, incluyendo áreas como Plata Perdida, Ojo de Agua y la Finca Los Barriales.

En Magdalena, el mismo lunes, el circuito Tres Esquinas será intervenido entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m. en la zona rural de Ariguaní; sectores como Tres Esquinas, Alto Plano y El Carmen, junto a numerosos predios rurales, experimentarán la suspensión. El martes 6 de octubre, Energua realizará trabajos en el circuito Algarrobo 1 (Magdalena), entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m., en la Finca La Aguja de la zona rural de Algarrobo. Asimismo, el circuito El Desastre tendrá mantenimiento de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. en la zona rural de San Diego, afectando Media Luna, El Paso, El Desastre, Tocaimo, El Rincón, Nuevas Flores y Los Sabanales. También serán incluidos sectores y fincas rurales de La Paz.

El miércoles 7 de octubre se retomarán labores en los circuitos intervenidos anteriormente. En Astrea, el Cerro Los Santos será trabajado de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Bosconia experimentará trabajos en el circuito homónimo de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., específicamente en la calle 13 con carrera 21, sector San Juan Bosco. Igualmente, habrá interrupciones en Chimichagua y El Banco, alcanzando numerosas áreas rurales y predios en ambos municipios. El circuito Tres Esquinas de Ariguaní, Magdalena, también recibirá nuevas intervenciones ese día en los mismos sectores que el lunes.

Energua recomienda a los usuarios estar atentos a los horarios anunciados y tomar precauciones durante las suspensiones, reiterando que estas interrupciones corresponden a trabajos programados en las redes eléctricas.

¿Qué municipios del Cesar y Magdalena serán afectados por los cortes de energía programados por Energua?

Según Energua, los cortes de energía programados afectarán municipios como Astrea, Chimichagua, San Diego, La Paz y Bosconia en el Cesar, así como Ariguaní, Algarrobo y El Banco en Magdalena. Las interrupciones incluirán tanto zonas urbanas como rurales y diversos circuitos eléctricos entre el 1 y el 7 de octubre de 2026.

¿Por qué motivo se realizarán interrupciones de energía en los diferentes circuitos de Energua?

Las interrupciones de energía eléctrica programadas por Energua tienen como finalidad ejecutar trabajos de mantenimiento e intervención en las redes de distribución eléctrica. Estas actividades son necesarias para garantizar el buen funcionamiento y seguridad del servicio en los sectores mencionados durante las fechas establecidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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