Por: EL PILON SA

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La empresa Energua anunció una programación detallada de trabajos en sus redes de distribución eléctrica, previstos entre el 1 y el 7 de octubre de 2026. De acuerdo con los datos suministrados, estas labores implicarán interrupciones temporales del servicio en diversos municipios de los departamentos de Cesar y Magdalena. Las actividades afectarán tanto zonas urbanas como rurales, con cortes que se extenderán desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, según el área y el circuito intervenido.

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El lunes 5 de octubre, en el municipio de Astrea, será intervenido el circuito Cerro Los Santos entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., abarcando la zona rural e incluyendo sitios como la Finca El Recuerdo, la vía al Muñeco (kilómetro 9), Finca El Amparo y el sector José Antonio Machuca. Paralelamente, en el circuito Chimichagua, los trabajos se realizarán entre las 7:10 a. m. y las 3:10 p. m., impactando barrios urbanos como San José y Cuba y sectores rurales como Plata Perdida y Ojo de Agua, así como la Finca Los Barriales. En el Magdalena, el circuito Tres Esquinas será objeto de intervención de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., afectando diferentes predios y sectores rurales de Ariguaní, entre ellos Tres Esquinas, Alto Plano, El Carmen y numerosas fincas identificadas por Energua.

El martes 6 de octubre, la programación de Energua contempla trabajos en el circuito Algarrobo 1, en la zona rural de Algarrobo (Magdalena), entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m., especialmente en la Finca La Aguja. Ese día también se intervendrá el circuito El Desastre de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., afectando la zona rural de San Diego, que comprende sectores como Media Luna, El Paso y Nuevas Flores, entre otros. En La Paz, los cortes alcanzarán zonas rurales como Guamaral, Los Encantos y varias fincas, según el detalle ofrecido.

El miércoles 7 de octubre están previstos nuevos trabajos en Astrea, enfocados nuevamente en el circuito Cerro Los Santos, y en Bosconia, donde el circuito Bosconia, entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m., impactará el sector del barrio San Juan Bosco. Además, el circuito Chimichagua será intervenido, cubriendo tanto sectores rurales de Chimichagua como de El Banco, Magdalena, sumando una amplia variedad de zonas y predios rurales. De igual forma, el circuito Tres Esquinas en Ariguaní será atendido nuevamente, según la lista de lugares difundida por Energua.

Energua reiteró a los usuarios la importancia de tener en cuenta los horarios y zonas informados para cada una de las intervenciones, recomendando tomar las medidas necesarias durante los cortes, los cuales corresponden a labores programadas de mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución eléctrica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas de Cesar y Magdalena afectadas por los cortes eléctricos de Energua en octubre de 2026?

De acuerdo con la información suministrada, las zonas del Cesar y Magdalena afectadas comprenden tanto sectores urbanos como rurales de municipios como Astrea, Chimichagua, Bosconia, San Diego y La Paz en Cesar; así como Ariguaní y El Banco en Magdalena. Entre las áreas señaladas están barrios, fincas y varios predios en la zona rural, incluidos lugares específicos como la Finca El Recuerdo, Media Luna, Tres Esquinas y el barrio San Juan Bosco.

¿Por qué Energua programó interrupciones eléctricas en estos municipios de Cesar y Magdalena?

Según la programación revelada por la propia Energua, las interrupciones eléctricas obedecen a labores previamente planificadas para el mantenimiento, mejoramiento y trabajos relacionados con los circuitos de distribución eléctrica en la región. Estas intervenciones requieren suspender de manera temporal el servicio en las áreas involucradas, de acuerdo con los horarios establecidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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