Por: EL PILON SA

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Un momento de alarma y gran angustia se vivió durante la tarde en el sur de Valledupar, capital del departamento del Cesar, cuando un ciudadano resultó afectado por una descarga eléctrica en medio de un fuerte aguacero. El incidente tuvo lugar en la calle 44, cerca de la Terminal de Transportes de la ciudad. De acuerdo con relatos de personas presentes en la zona, así como por un video que circula ampliamente en redes sociales, la emergencia habría sido provocada porque un poste de energía se encontraba energizado y la corriente eléctrica se transmitió a través del agua que se acumulaba sobre la vía. Sin embargo, hasta el momento esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente ni por las autoridades competentes ni por la empresa de energía responsable de la prestación del servicio, cuyo nombre aún no se precisa en los reportes iniciales.

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Los testigos, que quedaron impactados por la situación, alertaron inmediatamente a los residentes y transeúntes cercanos. Ante la gravedad del caso y el evidente peligro para la vida del afectado, varias personas del sector intervinieron sin dudar, subieron al hombre lesionado a una camioneta particular y lo trasladaron con urgencia a un centro asistencial para que recibiera atención médica adecuada. A pesar de la rápida reacción de la comunidad, en el momento en que se redactó la información no se conoce la identidad de la persona afectada, el estado actual de salud ni la clínica específica en la que fue ingresada para su atención.

El medio local EL PILÓN señaló que intentó comunicarse con los organismos de socorro y las autoridades del municipio para obtener una versión oficial y documentos que permitan esclarecer tanto las causas del incidente como el estado de la víctima. Por su parte, la comunidad del sector de la calle 44 ha solicitado de manera urgente la intervención de la empresa Afinia, que presta el servicio de energía en la zona, con el fin de revisar el estado de la infraestructura eléctrica y tomar medidas preventivas. Esto cobra especial relevancia considerando los riesgos que se intensifican durante la temporada de lluvias y las recientes precipitaciones que han afectado a la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de la persona que recibió la descarga eléctrica en Valledupar?

Hasta el momento de la redacción, no se ha revelado la identidad de la persona afectada ni detalles sobre su estado de salud. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial por miembros de la comunidad, pero las autoridades y medios locales como EL PILÓN no han confirmado en cuál clínica permanece ni cuál es su diagnóstico actual.

¿Por qué representan un riesgo los postes de energía en temporada de lluvias?

De acuerdo con la información proporcionada, un poste de energía energizado habría transmitido corriente a través del agua acumulada durante el aguacero. Esta situación puede generar riesgos significativos de descargas eléctricas para transeúntes y habitantes de la zona, por lo que se solicita la revisión de la infraestructura eléctrica por parte de la empresa encargada, especialmente durante la temporada invernal en Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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