Por: EL PILON SA

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La senadora del Cesar, Claudia Margarita Zuleta, se pronunció con preocupación frente al reciente anuncio del Ministerio de Minas y Energía de Colombia sobre el inicio de un racionamiento programado y temporal de gas natural en el país. La razón principal, según la información compartida por el Ministerio y citada por Zuleta, es una falla técnica en la planta de regasificación de SPEC LNG, localizada en Cartagena. Esta infraestructura es clave para la importación y entrega de gas hacia diferentes regiones del territorio nacional.

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De acuerdo con la congresista, este episodio representa "una de las noticias más graves para el sector energético y de hidrocarburos" en lo que va de 2026, pues se suma a un contexto ya golpeado por decisiones previas de otras administraciones que, en criterio de Zuleta, han limitado la capacidad de reacción del sector frente a emergencias. Además, resalta que este racionamiento llega en un momento complicado, marcado por el Fenómeno del Niño, bajos niveles en los embalses y una alta demanda de energía en zonas calurosas del país, donde las altas temperaturas incrementan el consumo eléctrico para mitigar el calor.

Según el Ministerio de Minas y Energía, como medida de contingencia, se estableció un orden de prioridad para la distribución del gas disponible. En primer lugar, la atención se dirigirá a la denominada demanda esencial, la cual abarca hogares, hospitales, instituciones educativas, sistemas de transporte masivo y otros usuarios considerados prioritarios. Solo posteriormente, el gas remanente se destinará a la generación térmica de electricidad y a las industrias indispensables para asegurar el funcionamiento de las refinerías.

La medida adoptada tiene carácter temporal y se mantendrá vigente mientras la empresa SPEC LNG resuelve la contingencia técnica. El Ministerio aseguró que el racionamiento será levantado cuando se confirme la solución total de la falla y se restablezcan las condiciones necesarias para una entrega segura y estable del gas natural. Por su parte, en zonas como Valledupar, Cesar y La Guajira, las empresas responsables de la distribución y comercialización de gas aún no han emitido un informe oficial sobre posibles afectaciones locales.

Claudia Margarita Zuleta cerró su declaración expresando la urgencia de que SPEC LNG logre superar rápidamente los inconvenientes operativos. El panorama, según lo expuesto por la senadora, exige respuestas ágiles y efectivas para restaurar la normalidad en el suministro de gas y evitar mayores repercusiones sobre la población y el sector productivo del país.

¿Por qué se programó el racionamiento temporal de gas natural en Colombia?

El racionamiento de gas natural fue anunciado debido a una falla operativa en la planta de regasificación de SPEC LNG en Cartagena, la cual redujo la capacidad de entrega de gas importado. Según el Ministerio de Minas y Energía, la medida busca priorizar el abastecimiento a los usuarios esenciales mientras se atiende y resuelve la contingencia técnica en dicha infraestructura.

¿Qué sectores tienen prioridad en el suministro durante el racionamiento de gas natural?

Durante el racionamiento temporal, el Ministerio de Minas y Energía estableció que la prioridad serán los hogares, hospitales, instituciones educativas, sistemas de transporte masivo y otros usuarios esenciales. El gas restante se destinará posteriormente a la generación de energía térmica y a industrias estratégicas para la operación de las refinerías.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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