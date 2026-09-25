Por: EL PILON SA

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El Ministerio de Minas y Energía de Colombia anunció el jueves 25 de septiembre la puesta en marcha de un racionamiento programado y temporal de gas natural en todo el territorio nacional. Esta decisión se tomó tras registrarse una falla técnica en la infraestructura de regasificación de la empresa SPEC LNG, instalada en Cartagena, lo que provocó una disminución inmediata en la capacidad de entrega de gas importado hacia el país. De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Minas y Energía, la medida fue adoptada con base en el análisis realizado por el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CNO Gas) en conjunto con la Dirección de Hidrocarburos de la misma entidad, y tiene como propósito reorganizar el suministro de gas mientras se resuelve la contingencia.

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Según los lineamientos definidos por el Ministerio, la prioridad absoluta en el abastecimiento será para la demanda esencial, que incluye a los hogares, hospitales, instituciones educativas como colegios y sistemas de transporte masivo, así como a sectores clasificados como fundamentales para el funcionamiento diario de la sociedad. La intención de las autoridades es proteger el bienestar y seguridad de estos usuarios que, por su naturaleza, requieren un suministro ininterrumpido durante la crisis.

Una vez satisfecha la demanda esencial, el gas disponible será dirigido para la generación eléctrica a partir de fuentes térmicas y a las industrias imprescindibles para el funcionamiento de las refinerías. Solo después, y en la medida de lo posible, se atenderá a los demás usuarios que acrediten contratos vigentes, siempre condicionados a la cantidad de gas que pueda ser entregada mientras persista la emergencia, según lo reportado por el Ministerio de Minas y Energía en sus comunicados oficiales.

La cartera energética subrayó que el racionamiento se implementa de manera preventiva y temporal, y únicamente como respuesta técnica ante el incidente presentado en la terminal de regasificación de SPEC LNG. Mientras prosiguen las actividades de inspección y reparación, tanto el Ministerio como el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural y los agentes del mercado seguirán de cerca la situación para hacer los ajustes necesarios en la distribución del combustible.

El levantamiento de la restricción dependerá de que SPEC LNG notifique la superación total de la falla técnica y la restauración de las condiciones operativas que permitan la normal entrega de gas importado. Por el momento, las empresas distribuidoras de gas natural en Valledupar, el Cesar y La Guajira no han informado oficialmente sobre el impacto de esta disposición dentro de sus respectivas áreas de servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es SPEC LNG y cuál fue la falla técnica que provocó el racionamiento de gas en Colombia?

SPEC LNG es la infraestructura de regasificación ubicada en Cartagena, que sirve como punto clave para procesar y distribuir gas importado en Colombia. La falla técnica, cuya naturaleza específica no ha sido detallada por las fuentes oficiales, impidió el funcionamiento normal de la instalación, lo que provocó una reducción temporal en la capacidad de entrega de gas y forzó a las autoridades a establecer un racionamiento programado hasta resolver la contingencia.

¿Qué usuarios tendrán prioridad en el suministro de gas durante el racionamiento en Colombia?

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, la prioridad en el suministro de gas será para la demanda esencial, que abarca hogares, hospitales, colegios, servicios de transporte masivo y sectores fundamentales. Después de estos, el abastecimiento se destinará a la generación térmica y a industrias críticas para el funcionamiento de refinerías; los restantes usuarios recibirán gas solo si hay disponibilidad suficiente mientras dure la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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