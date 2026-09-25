En medio de tensiones empresariales en Colombia, los establecimientos comerciales en Bogotá manifestaron su profunda inquietud por la sobretasa de alumbrado público aprobada recientemente por el Concejo distrital dentro del paquete tributario.

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La Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia) indicó que este mecanismo de recaudo encarecerá fuertemente los costos operativos de propietarios y comerciantes en la capital.

El aviso gremial ocurre en un periodo delicado donde la industria busca afianzar su reactivación comercial y sostener los niveles de empleo formal.

Carlos Betancourt, director ejecutivo del gremio, señaló que el desencuentro radica en la fórmula matemática implementada para liquidar el impuesto municipal.

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Explicó que mientras en las demás regiones colombianas se liquida mediante una cifra proporcional al consumo eléctrico, en Bogotá se fijó sobre el valor catastral.

“En términos generales en el país se cobra como porcentaje sobre el consumo de la energía. En este caso en particular es un 1 % sobre el valor del avalúo catastral”, explicó Betancourt.

A juicio del representante gremial, aplicar esta metodología resulta castigador por los elevados avalúos vigentes en las distintas localidades bogotanas. De hecho, los centros comerciales han anunciado medidas por el fenómeno del Niño.

Lo cierto es que para el caso argumentó que muchas cotizaciones oficiales no reflejan las condiciones verdaderas de compraventa en el mercado inmobiliario actual de la capital.

Betancourt denunció que ciertos espacios comerciales registran valores catastrales que alcanzan los $60 millones por metro cuadrado dentro de la ciudad.

Aseguró que estas cifras superan cualquier parámetro razonable cuando se comparan con los montos transaccionales reales alcanzados entre compradores privados.

“Nosotros tenemos centros comerciales que hoy, por ejemplo, tienen metros cuadrados con avalúos de $ 60 millones. Eso saca del mercado un local”, sostuvo en declaraciones a Blu Radio al exponer la inconformidad del sector sobre esta medida.

Sostuvo que variados comerciantes compraron sus establecimientos décadas atrás y no planean vendernos en el mediano plazo a ningún inversionista.

Pese a esta situación, estos propietarios deberán cumplir abonos fiscales calculados sobre tasaciones que difícilmente obtendrían en una venta presencial.

“Si lo fuera a vender a ese precio, creo que hoy no hay quien se lo compre con un CDT al 13% en el mercado”, afirmó el representante de los centros comerciales.

Adicionalmente, el vocero expresó preocupación recordando las altas obligaciones contributivas que ya asumen los complejos comerciales frente al distrito.

Subrayó que únicamente diez centros comerciales representativos entregan aproximadamente $ 110.000 millones anuales por concepto de impuesto predial a la ciudad.

“Hoy están tributando alrededor de 110 mil millones de pesos en impuesto predial. Esto es el triple de lo que tributa el 100% de un municipio como Fusagasugá y algo así como el 2% más de lo que tributa todo un municipio como Chía”, aseguró.

Según sus cuentas, la sobretasa representa un incremento real en los gravámenes asociados a los inmuebles dedicados al comercio.

Precisó que el ajuste equivale a elevar la tarifa del 9,5 al 10,5 por mil, significando una subida de casi el 11%.

A ese porcentaje deberá agregarse la actualización catastral que la autoridad distrital efectuará durante la siguiente vigencia fiscal.

“Vamos a tener un golpe del 16 % fácilmente, cuando este es un sector que viene resistiendo el incremento de costos y tratando de recuperar actividad y empleo”, afirmó.

Para visualizar la magnitud de la medida, expuso el caso de un local de 100 metros cuadrados tasado en $60 millones por metro.

Con esa base, el inmueble alcanza un avalúo global de $6.000 millones dentro de los registros catastrales del distrito.

“Esos $6.000 millones significan $60 millones en sobretasa”, explicó.

El panorama se torna aún más gravoso para aquellas marcas que operan locales contiguos e independientes dentro del mismo predio.

“Si ese comerciante tiene una tienda que tiene 400 metros y esos 400 metros son cuatro locales que jurídicamente son independientes, paga cuatro veces la sobretasa, o sea, paga $ 240 millones de pesos. Esto es muy gravoso, esto es realmente insostenible”, aseguró.

Acecolombia sostiene que el modelo iguala injustamente a comercios con capacidades operativas dispares al cobrar por valorización y no por ganancias reales.

Advirtió que las marcas no podrán asumir la totalidad del nuevo gasto, por lo cual parte del cobro terminará afectando directamente al consumidor.

“Inevitablemente todo termina en una cadena de traslado de costos. Vamos a tener una presión de inflación por esa vía”, señaló.

Paralelamente, enfatizó que diversos pequeños empresarios podrían verse obligados a cerrar sus puertas si se consolidan estos pagos adicionados.

“Vamos finalmente a terminar evidenciando incremento de precios, salida del mercado de tiendas que no van a poder resistir, que no aguantan esos niveles de tributación”, afirmó.

El directivo insistió en que los micro y medianos comercios serán los más castigados por estar recuperándose del alza generalizada de insumos.

Por ello, solicitó reconsiderar el esquema normativo y estructurar mesas de concertación con las autoridades locales y los concejales de Bogotá.

“Nuestra preocupación es hacerle ver a la autoridad distrital y, por supuesto, al Concejo la importancia de revisar esto más a fondo antes de aprobarlo de esta manera”, expresó Betancourt.

El directivo sentenció: “Definitivamente es una muy mala noticia para nuestro sector que, desafortunadamente, haya sido aprobada en esas condiciones la sobretasa”.

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