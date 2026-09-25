El Gobierno reconoció que las medidas adoptadas para aumentar la generación de energía térmica no han permitido cumplir las metas previstas, en un momento de preparación del sistema eléctrico ante un posible escenario de mayor presión por el fenómeno de El Niño.

Sigue a PULZO en Discover

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, señaló que una de las prioridades es resolver los pagos pendientes y garantizar la liquidez de las empresas del sector.

Según explicó, el Gobierno destinó $300.000 millones para incentivar la generación térmica, pero en las últimas dos semanas no se alcanzó la meta de 100 gigavatios hora al día ni el objetivo anterior.

La situación genera preocupación porque las térmicas podrían tener que aumentar su participación si disminuyen los niveles de los embalses.

Lee También

Estas plantas requieren gas u otros combustibles, cuyos costos pueden ser elevados, mientras algunas generadoras enfrentan incertidumbre sobre el pago de la energía comercializada.

La ministra también pidió acelerar los proyectos de generación que están pendientes, garantizar el suministro de combustibles y revisar los obstáculos que retrasan las obras.

Además, anunció que el Gobierno evaluará ajustes a las medidas actuales y trabajará con empresas y autoridades para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.