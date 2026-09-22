Por: EL PILON SA

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La suspensión programada del servicio de energía eléctrica afectará este miércoles 23 de septiembre a la zona urbana de Chiriguaná y a varios sectores rurales de Chimichagua, El Paso, Curumaní y La Jagua de Ibirico. Según informó Energua, empresa responsable del suministro en la región, la interrupción está asociada a trabajos de modernización sobre la línea 5162, por lo que se prevé que los usuarios estarán sin energía eléctrica desde las 7:35 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

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Energua detalló que estas labores forman parte de su proyecto de expansión y mejoramiento de la infraestructura eléctrica en el departamento del Cesar. En concreto, los equipos técnicos de la compañía están trabajando en la construcción de 12 kilómetros de red y en la instalación de 161 postes de media tensión. Estas acciones, de acuerdo con la empresa, tienen como objetivo fortalecer la confiabilidad, calidad y estabilidad del servicio para los habitantes y actividades productivas de la zona.

En un video divulgado a través de sus canales oficiales, Energua explicó: “Estamos construyendo una red de mejor calidad y más confiable”, al referirse a las obras que buscan reforzar la infraestructura eléctrica en los municipios afectados. La compañía afirmó que estos trabajos aportan directamente a la estabilidad y continuidad del suministro en beneficio de sus clientes de Curumaní y Chiriguaná.

La suspensión comprenderá toda la zona urbana de Chiriguaná y buena parte de su área rural, incluyendo corregimientos y veredas como La Sierra, Poponte, Arenas Blancas, El Cruce, Rincón Hondo, Madre Vieja, El Hatillo, Mula Media, La Aurora, Agua Fría, Los Cerrajones, Ojo de Agua y Corral Grande. Además, se verán afectados sectores sobre las vías La Aurora-El Cruce y La Loma-Aurora, así como varias fincas y predios identificados por Energua. En El Paso, el servicio se interrumpirá en la zona rural de la mina La Francia. Por su parte, Chimichagua tendrá cortes en los corregimientos de La Mata, Saloa y Las Vegas, además de sectores cercanos a la vía El Cruce-Curumaní.

Energua recomendó a todos los usuarios de las zonas incluidas en la programación tomar precauciones, especialmente aquellos vinculados a establecimientos comerciales, fincas y actividades dependientes de la electricidad. La empresa reiteró que, una vez concluyan las obras, se espera una red más estable y con mejores condiciones de suministro.

¿Cuáles son los sectores afectados por la suspensión de energía de Energua?

Los sectores afectados incluyen la totalidad de la zona urbana de Chiriguaná, corregimientos y veredas rurales como La Sierra, Poponte, Arenas Blancas y otros mencionados por Energua. También habrá cortes en sectores rurales de Chimichagua, El Paso, Curumaní y La Jagua de Ibirico, incluyendo puntos específicos sobre las rutas La Aurora-El Cruce y La Loma-Aurora.

¿Por qué Energua realiza trabajos de modernización eléctrica en estos municipios?

Energua lleva a cabo estas obras como parte de un proyecto de expansión y mejoramiento de la infraestructura eléctrica. De acuerdo con la empresa, las intervenciones en la red —que incluyen la construcción de nuevos tramos y la instalación de postes de media tensión— buscan reforzar la confiabilidad, estabilidad y continuidad del servicio en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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