Por: EL PILON SA

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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) avanzó en la recuperación de 11 cuerpos durante la tercera fase de intervención forense en el cementerio municipal de Agustín Codazzi, en el departamento de Cesar. Este procedimiento busca esclarecer el paradero de personas desaparecidas en medio del conflicto armado en Colombia, una tarea compleja que implica rigor técnico y trabajo articulado con las comunidades, según la información brindada por la propia UBPD.

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Durante la reciente intervención, los expertos de la entidad revisaron en detalle 34 contenedores ubicados en la morgue del camposanto. En este proceso, la UBPD identificó que 11 de los cuerpos encontrados presentaban características de interés forense, relacionadas con signos que podrían asociarse al conflicto armado. Este hallazgo marca un avance significativo para las familias que, por años, han esperado respuestas sobre sus seres queridos, pues estos indicios permiten orientar el proceso de análisis científico posterior.

De acuerdo con la UBPD, de los 11 cuerpos recuperados, nueve cuentan ya con una identidad orientada. Esto significa que existen hipótesis sustentadas acerca de quiénes podrían ser estas personas, basadas en información recabada durante la investigación y en diálogo con las comunidades y organizaciones de víctimas. Sin embargo, la confirmación plena de estas identidades requiere aplicar procedimientos especializados en medicina forense, los cuales se realizarán en uno de los Centros Integrales de Abordaje Forense e Identificación de la entidad. Allí, en conjunto con el Instituto Nacional de Medicina Legal, se llevarán a cabo todos los análisis para llegar a una identificación certera y, de ser posible, facilitar posteriormente una entrega digna de los restos a sus familias.

Esta intervención se inscribe en el marco del Plan Regional de Búsqueda Centro del Cesar, que abarca once municipios del Cesar y uno del Magdalena. Durante la labor, la UBPD también verificó los protocolos aplicados en las necropsias, dialogó con comunidades locales y organizaciones de víctimas, y recopiló nuevas solicitudes que amplían el alcance de su trabajo. Estas acciones confirman el compromiso institucional de avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas y fortalecer el vínculo con los territorios afectados por el conflicto armado.

¿Cómo identifica la UBPD a las personas desaparecidas halladas en cementerios?

La UBPD utiliza procedimientos forenses avanzados, revisando contenedores en cementerios y analizando restos óseos que presentan signos asociados al conflicto armado. Para confirmar identidades, recurre a análisis en los Centros Integrales de Abordaje Forense e Identificación, en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal, combinando técnicas científicas y testimonios comunitarios.

¿En qué consiste el Plan Regional de Búsqueda Centro del Cesar?

El Plan Regional de Búsqueda Centro del Cesar es una estrategia de la UBPD que abarca once municipios del Cesar y uno del Magdalena, enfocada en encontrar personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Incluye intervenciones en cementerios, verificación de protocolos de necropsia, trabajo con comunidades y recepción de nuevas solicitudes de búsqueda para atender casos no resueltos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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