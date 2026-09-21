Por: EL PILON SA

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En torno al asesinato de Gabriel Antonio Muñoz Vizcaíno, conocido como ‘El Mocho’, las autoridades continúan explorando pistas que permitan esclarecer este crimen ocurrido el pasado 14 de septiembre en Bosconia. De acuerdo con información oficial, Muñoz Vizcaíno estaría presuntamente vinculado a la estructura del Clan del Golfo en el departamento del Cesar. Este grupo, reconocido a nivel nacional por sus actividades delictivas, estaría junto a su rival, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), inmerso en una disputa por la supremacía sobre rentas ilícitas y actividades de microtráfico en la zona, lo que habría motivado el homicidio.

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El desarrollo de la investigación judicial evidencia el avance en la identificación y detención de presuntos implicados. Se logró la captura de tres hombres: Armando Rafael Rebolledo Góngora, señalado como conductor en el día de los hechos; Darío José Altamar Ramírez y Jhonier André Rivera Pertuz, ambos considerados participantes directos del crimen. Sin embargo, llama la atención que las autoridades aún buscan a una mujer que, con base en pruebas audiovisuales registradas por cámaras de seguridad y difundidas en redes sociales, habría sido quien disparó contra ‘El Mocho’. La Gobernación del Cesar decidió ofrecer hasta $10 millones de recompensa para quien suministre información verificable que permita capturarla y esclarecer su responsabilidad.

Durante las aprehensiones se obtuvieron elementos que han servido para nutrir la investigación. Según información divulgada por las autoridades, Rebolledo Góngora y Altamar Ramírez cayeron cuando se desplazaban en un bus con destino a Santa Marta; durante el operativo se les incautaron 11 panfletos vinculados a las ACSN, una granada de fragmentación y prendas de vestir que coincidirían con la indumentaria observada en el conductor de la motocicleta que estuvo presente durante el ataque. Por su parte, Rivera Pertuz fue interceptado y le fue inmovilizada la motocicleta que habría sido utilizada para perpetrar el homicidio, además de incautarle munición de calibre 9 milímetros.

Tanto los capturados como los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El proceso sigue en fase de esclarecimiento, buscando determinar todas las circunstancias alrededor de este caso, la participación de los capturados y, especialmente, la ubicación e identidad de la mujer implicada, clave para cerrar el círculo investigativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la relación entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en el Cesar?

De acuerdo con la información proporcionada, estos dos grupos armados ilegales estarían enfrentados en el departamento del Cesar por el control de rentas ilícitas y el microtráfico. Esta disputa habría sido el factor que desencadenó el homicidio de Gabriel Antonio Muñoz Vizcaíno, conocido como ‘El Mocho’.

¿Qué elementos fueron incautados durante las capturas por el asesinato de ‘El Mocho’?

Las autoridades confiscaron varios elementos durante las detenciones que contribuyen al proceso investigativo: 11 panfletos alusivos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una granada de fragmentación, prendas asociadas a uno de los implicados, una motocicleta y munición calibre 9 milímetros. Todos estos materiales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el esclarecimiento del caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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