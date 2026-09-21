Por: El Espectador

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La justicia en Norte de Santander dio un paso importante en el esclarecimiento del asesinato de la lideresa ambiental Diana Carolina Rodríguez Madrigal, al judicializar y ordenar la detención de Alexis Antonio Delgado Valencia. Delgado Valencia fue señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto autor intelectual del crimen ocurrido el 11 de abril de 2023. Las autoridades informaron que este individuo habría ofrecido una motocicleta y un millón de pesos colombianos (COP 1 millón) a cambio de que se ejecutara el homicidio de Rodríguez Madrigal.

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La investigación, detallada por la Fiscalía, sostiene que Delgado Valencia ejercía como jefe de planta en una industria de hornos de coquización. Estos hornos son estructuras utilizadas para calentar carbón mineral, proceso que puede implicar impactos ambientales en las zonas donde operan. En el marco de sus actividades laborales, Delgado Valencia habría identificado el liderazgo de Rodríguez Madrigal como un obstáculo para sus intereses industriales, ya que la lideresa había liderado varias acciones para suspender la operación y apertura de hornos que no contaban con los permisos necesarios para su funcionamiento.

Rodríguez Madrigal tenía 32 años y era una reconocida defensora ambiental. Se desempeñaba como delegada del comité de conciliación de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Florida, en el municipio de San Cayetano, y también era representante ante la Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS). Su rechazo a la extracción y procesamiento del carbón la posicionó como figura clave en la defensa de los intereses de su comunidad.

Según el relato de la Fiscalía, Delgado Valencia habría contactado a Víctor Eligio del Toro, quien finalmente aceptó ejecutar el crimen a cambio de los incentivos ofrecidos. Las pruebas señalan que ambos hombres sostuvieron varias reuniones en la planta donde laboraban, en las que planearon no solo el ataque, sino también la obtención de información sobre los movimientos y rutinas de Rodríguez Madrigal. De acuerdo con el ente acusador, el día del crimen, del Toro colocó un tronco en la ruta habitual de la lideresa para hacerla detenerse, y posteriormente la atacó con un martillo y un trinche, causándole la muerte. Tras perpetrar el homicidio, Delgado Valencia habría pagado la suma acordada y entregado la motocicleta.

Por estos hechos, Víctor del Toro ya fue judicializado previamente. En cuanto a Delgado Valencia, la fiscal de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía lo imputó por homicidio agravado, aunque el acusado no aceptó los cargos, según informó El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Diana Carolina Rodríguez Madrigal y cuál fue su labor ambiental en Norte de Santander?

Diana Carolina Rodríguez Madrigal era una lideresa ambiental y delegada del comité de conciliación de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Florida, en el municipio de San Cayetano, así como delegada ante la Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS). Su principal labor consistía en oponerse a la operación de hornos de coquización que operaban sin los permisos requeridos, promoviendo la suspensión de estos y defendiendo el bienestar ambiental y comunitario en la región.

¿Qué es un horno de coquización y por qué fue relevante en este caso?

Un horno de coquización es una estructura empleada para calentar carbón mineral, un proceso utilizado en la industria, pero que puede generar impactos ambientales significativos. En este caso, la operación de estos hornos fue el foco de conflicto, pues Diana Carolina Rodríguez lideró gestiones para suspender los que funcionaban ilegalmente, lo que la convirtió en objetivo de quienes tenían intereses económicos en dicha industria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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