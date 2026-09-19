Por: EL PILON SA

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La muerte de Ana Lucía González, una niña de ocho años cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de Bogotá, ha conmocionado a la ciudad y el país. Según el dictamen de Medicina Legal presentado durante la audiencia de imputación, la causa del deceso fue asfixia. Shenner J. Rojas Lárez fue señalado como el presunto responsable del feminicidio, en un proceso que ha estado marcado por la exposición de detalles escalofriantes y nuevas investigaciones judiciales, informó la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo con la acusación fiscal, el crimen ocurrió en medio de una disputa entre Rojas y su pareja sentimental, quien es hermana de la víctima. La Fiscalía sostiene que el ataque habría sido motivado como represalia dentro del conflicto de la pareja, lo que se perfila como un posible caso de violencia vicaria, término que describe la utilización de un hijo o menor cercano para hacer daño indirecto a una persona adulta en un contexto de violencia intrafamiliar.

La reconstrucción de los hechos se basa en registros de cámaras de seguridad y testimonios. Mediante estos registros, las autoridades siguieron el desplazamiento de Rojas con la niña desde Mosquera hasta Bogotá. Según la Fiscalía, Ana Lucía fue vista como pasajera en una motocicleta que ingresó a la capital por la calle 13, llegando a un sector de Fontibón. Posteriormente, el hombre la habría dejado en una vivienda temporalmente, tras una confrontación con la madre de la menor, quien había salido a buscar ayuda de las autoridades.

El 15 de septiembre, según el ente investigador, Rojas regresó por la niña y la llevó al barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar. Allí, mientras ambos estaban solos, habría cometido el crimen. El cuerpo de Ana Lucía fue hallado el mismo día, tras la alerta por su desaparición y la subsiguiente labor de búsqueda de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Durante la audiencia se conoció además que la menor habría sido víctima de agresiones y conductas sexuales previas, presuntamente cometidas por Rojas durante otros momentos en que estuvo a su cargo. Por estos hechos, la Fiscalía imputó al capturado delitos de feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años, aunque él no aceptó responsabilidad alguna. Actualmente, Rojas Lárez permanece privado de libertad en centro carcelario mientras avanza la recopilación de pruebas y el proceso judicial continúa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía considera que el crimen de Ana Lucía González es un caso de violencia vicaria?

La Fiscalía sostiene que el asesinato de Ana Lucía González podría considerarse violencia vicaria porque, según la hipótesis central, la niña habría sido utilizada para causar daño a su hermana, quien era la pareja sentimental del acusado. Este tipo de violencia ocurre cuando, durante una disputa de pareja, uno de los miembros agrede o ataca a una persona cercana al otro, generalmente un hijo, como una forma de represalia o intimidación.

¿Qué delitos enfrenta Shenner J. Rojas Lárez por el caso de Ana Lucía González?

De acuerdo con la información expuesta por la Fiscalía, Shenner J. Rojas Lárez enfrenta imputaciones formales por feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años. La acusación incluye pruebas de que, además del asesinato, la menor habría sido víctima de agresiones de carácter sexual anteriormente mientras estaba bajo su custodia. Actualmente, el acusado no ha aceptado responsabilidad y permanece en centro de reclusión.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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