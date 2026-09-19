Por: Portal Bogotá

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El fin de semana dedicado a celebrar el Día de Amor y Amistad en Bogotá contará este año con un amplio dispositivo de seguridad, garantizado dentro del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con información oficial, más de 1.400 integrantes de la Policía estarán presentes durante el sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2026 en 19 localidades de la ciudad, asegurando tanto la prevención como la convivencia en diferentes espacios públicos y comerciales. El operativo contará con especial énfasis en zonas de entretenimiento nocturno, establecimientos donde se consume licor y lugares de alta concentración de ciudadanos, con el propósito de proteger la integridad de quienes disfrutan de la festividad.

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El plan de seguridad puesto en marcha, según la Alcaldía de Bogotá, integra diversas especialidades policiales: entre ellas, Tránsito y Transporte, Infancia y Adolescencia, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), este último enfocado en la prevención de delitos como el secuestro y la extorsión. La ciudad también contará con patrullajes aéreos, gracias al uso del helicóptero Halcón y de sistemas aéreos no tripulados, conocidos como SIART, que fortalecerán la vigilancia desde el aire.

Un componente novedoso es la conformación de 64 patrullas antirriñas, integradas por uniformados especializados en mediación de conflictos y en diálogo ciudadano. El enfoque de estas patrullas será prevenir hechos violentos relacionados con el consumo excesivo de alcohol y el uso de armas cortopunzantes o letales, realizando recorridos constantes en establecimientos comerciales, parques y corredores viales. Todo esto se complementa con el trabajo coordinado de instituciones distritales, encargadas de acompañar y reforzar las acciones preventivas, especialmente en los lugares donde se anticipa una mayor participación ciudadana.

De acuerdo con registros de la Policía de Bogotá, durante el mes de septiembre se han realizado casi 20.000 campañas preventivas centradas en sensibilizar a la ciudadanía sobre problemáticas como la violencia de género, las lesiones personales y la violencia intrafamiliar. Las estadísticas del año anterior reflejan la necesidad de estas medidas: durante la celebración de 2025 se reportaron tres homicidios, 65 lesiones personales asociadas a riñas y 186 casos de violencia intrafamiliar, siendo las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy las más afectadas. Por ello, la invitación principal es a vivir la jornada con respeto, tolerancia y moderación, especialmente en el consumo de licor, protegiendo así la vida y la tranquilidad de todos los bogotanos.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o de carácter delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para la investigación y sanción de conductas que pongan en riesgo la seguridad en la ciudad.

¿Cómo será el dispositivo de seguridad para Amor y Amistad 2026 en Bogotá?

El dispositivo de seguridad para la celebración de Amor y Amistad 2026 en Bogotá contempla la participación de más de 1.400 policías distribuidos en 19 localidades, con el apoyo de especialidades como Tránsito, Infancia, GOES y GAULA. Además, se suman patrullajes aéreos y 64 patrullas antirriñas enfocadas en prevención y mediación de conflictos, especialmente donde hay consumo de licor y gran afluencia de personas.

¿Qué funciones cumplen las patrullas antirriñas durante las festividades en Bogotá?

Las patrullas antirriñas están conformadas por uniformados capacitados en diálogo y mediación de conflictos. Su labor principal durante festividades en Bogotá es realizar recorridos preventivos en espacios públicos, establecimientos y corredores viales, interviniendo ante situaciones de alteración del orden, especialmente aquellas vinculadas al consumo de alcohol y el uso de armas cortopunzantes, para evitar hechos violentos en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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