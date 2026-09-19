Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa intensificando sus acciones para combatir el delito en la ciudad. La Policía de Bogotá, mediante la Unidad Básica de Investigación Criminal, logró la aprehensión de un adolescente de 14 años, quien era buscado con orden judicial expedida por el Juzgado Séptimo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías. El menor está involucrado en una investigación por su presunta vinculación en el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, de acuerdo con la información oficial de la Policía de Bogotá.

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El operativo se desarrolló en el barrio El Amparo, ubicado en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. Las autoridades llevaron a cabo el procedimiento en la vía pública, cuando el joven salía de su casa acompañado de su padre. Según las investigaciones, los hechos que motivan su aprehensión ocurrieron en febrero de este año en ese mismo sector, en un contexto de intolerancia mientras el adolescente compartía con amigos.

De acuerdo con la información entregada, la situación derivó en una riña en la que uno de sus conocidos resultó herido. Durante ese altercado, el menor aprehendido habría utilizado un arma cortopunzante para agredir gravemente a un hombre de 32 años. La Policía señaló que durante todo el procedimiento se garantizó el respeto por los derechos del adolescente. Tras su detención, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que había emitido la orden, para que se adelante la judicialización correspondiente.

En lo que va del año 2026, la Seccional de Protección y Servicios Especiales ha realizado 45 aprehensiones de menores de edad en Bogotá, lo que pone de relieve la preocupación de las autoridades frente a la participación de niños, niñas y adolescentes en hechos delictivos. Ante cualquier situación sospechosa o hecho delictivo, la Policía de Bogotá resalta la importancia de denunciar utilizando la Línea de Emergencias 123, un canal clave para el proceso de sanción e investigación de estos sucesos, contribuyendo a fortalecer la seguridad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue aprehendido el adolescente de 14 años en Kennedy, Bogotá?

El adolescente fue aprehendido por su presunta participación en el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, luego de estar involucrado en una riña en febrero en la localidad de Kennedy. Según la Policía de Bogotá, durante el altercado habría causado graves lesiones a un hombre de 32 años utilizando un arma cortopunzante.

¿Qué significa homicidio agravado en grado de tentativa en el contexto judicial colombiano?

El término "homicidio agravado en grado de tentativa" hace referencia a un delito en el que se busca acabar con la vida de una persona, pero el resultado mortal no llega a concretarse por factores ajenos al victimario. En este caso, la participación del menor está siendo investigada bajo esta tipificación judicial específica de acuerdo con el proceso adelantado por el Juzgado Séptimo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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