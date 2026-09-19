Por: Portal Bogotá

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La recuperación de 400 metros cuadrados de espacio público en el barrio San Cristóbal Norte, en Bogotá, es uno de los más recientes ejemplos del compromiso institucional por mejorar la seguridad y la convivencia en los barrios de la ciudad. De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, esta acción se realizó dentro del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. La estrategia contó con la articulación de la Alcaldía Local de Usaquén, distintas entidades distritales y departamentales, y la colaboración de la Policía de Bogotá.

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La intervención se llevó a cabo específicamente en el sector comercial de la calle 163A, entre las carreras Octava C y Novena. Durante la jornada, los operativos permitieron recuperar zonas públicas que habían sido indebidamente ocupadas, principalmente por estructuras móviles que se extendían sobre los andenes e impedían la libre circulación de peatones. En total, según la Administración distrital, seis de estas estructuras móviles fueron incautadas por su ocupación indebida del espacio público, mientras que siete establecimientos comerciales fueron sellados durante el control realizado en el sector.

Daniel Ortiz, alcalde local de Usaquén, afirmó que “en San Cristóbal Norte recuperamos espacio público, realizamos controles a personas y establecimientos y retiramos de circulación elementos que pueden afectar la seguridad de la ciudadanía”. Ortiz también destacó la importancia del trabajo coordinado y la presencia institucional para producir cambios concretos y sostuvo que el seguimiento continuará donde sea necesario.

En el contexto de la intervención, se implementaron controles rigurosos y se retiraron de circulación elementos directamente relacionados con la afectación de la seguridad. Entre los resultados más relevantes, la Alcaldía reportó la incautación de siete armas blancas, 48 unidades de licor de contrabando, 385 cajetillas de cigarrillos de contrabando, una caja de municiones para arma traumática y 13 celulares reportados como hurtados. Además, dos personas recibieron comparendos por portar armas blancas.

Estas acciones demuestran el enfoque del gobierno local en la defensa del espacio público y la promoción de la convivencia ciudadana, labores que forman parte de la política permanente de la Administración Distrital. Según lo informado, la Alcaldía Local de Usaquén mantendrá el trabajo institucional y el seguimiento en los puntos identificados como prioritarios para asegurar que los avances obtenidos se conserven en el tiempo.

¿Qué acciones llevó a cabo la Alcaldía Local de Usaquén en San Cristóbal Norte?

La Alcaldía Local de Usaquén, en coordinación con entidades distritales y la Policía de Bogotá, realizó operativos que resultaron en la recuperación de 400 metros cuadrados de espacio público, el sellamiento de siete establecimientos y la incautación de estructuras móviles, armas blancas, licor y cigarrillos de contrabando, además de celulares robados. Todo esto se hizo en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿Qué resultados arrojó el operativo de recuperación de espacio público en San Cristóbal Norte?

El operativo permitió retirar seis estructuras móviles por ocupación ilegal, incautar siete armas blancas, 48 unidades de licor de contrabando, 385 cajetillas de cigarrillos, una caja de municiones, 13 celulares con reporte de hurto y cerrar siete establecimientos. Estos resultados evidencian el impacto de los controles realizados y el compromiso permanente de la Administración distrital con la seguridad y la convivencia en el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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