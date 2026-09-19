Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa intensificando su esfuerzo para combatir el delito, y recientemente las autoridades informaron sobre la captura de los presuntos responsables del secuestro y las agresiones contra una joven manicurista de 22 años, ocurrido en Ciudad Bolívar. Según reportes oficiales de la Policía de Bogotá, la causa detrás de este violento episodio sería una supuesta venganza motivada por conflictos sentimentales. La investigación, que se extendió durante ocho meses, fue liderada por el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA), entidad especializada en lucha contra el secuestro.

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De acuerdo con la información obtenida por la Policía, los hechos se desencadenaron por una relación que la víctima sostuvo con la pareja de alias ‘Zafiro’, quien, según las autoridades, planeó y participó activamente en el delito. El 13 de enero de 2026, mientras la joven trabajaba en un salón de belleza en el sector de El Ensueño, fue sorprendida por varias personas armadas. Mediante intimidación con arma de fuego, la obligaron a subir a un taxi, manteniéndola retenida alrededor de 20 minutos. Durante ese lapso, la víctima sufrió múltiples agresiones físicas en el rostro y la cabeza, y una herida causada por un arma cortopunzante en una pierna, ocasionándole diez días de incapacidad.

El seguimiento de las autoridades tras una alerta ciudadana obligó a los agresores a abandonar a la joven y huir del lugar. Desde ese momento, la investigación incluyó el análisis de videos de cámaras de seguridad, reconocimientos fotográficos e inspecciones judiciales, permitiendo así la recolección de pruebas que condujeron a la emisión de órdenes de captura.

Las capturas se concretaron en las localidades de Ciudad Bolívar, Los Mártires y Puente Aranda. Entre los detenidos figuran alias ‘Zafiro’; su yerno, alias ‘Harold’, quien habría conducido el taxi; y su hija, alias ‘Luisa’, sospechosa de participar en las agresiones y hurto. Uno de ellos tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes. Los tres capturados fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación, procesados por secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto, y lesiones personales. Tras las audiencias, un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades reiteran la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo en la ciudad, recordando la disponibilidad de la Línea de Emergencias 123 para garantizar una respuesta rápida y efectiva, en busca de una Bogotá más segura.

¿Cómo fue resuelto el caso del secuestro de la manicurista en Ciudad Bolívar?

El caso se resolvió tras ocho meses de investigación coordinada por la Policía de Bogotá y el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA). A través de análisis de cámaras de seguridad, reconocimientos fotográficos y otras pesquisas judiciales, se logró identificar y capturar a tres involucrados, quienes enfrentan cargos de secuestro simple, hurto y otros delitos.

¿Qué acciones recomiendan las autoridades para denunciar actos delictivos en Bogotá?

Las autoridades insisten en la denuncia inmediata de cualquier acto contrario a la convivencia o ilícito ocurrido en la ciudad. Para ello, ponen a disposición la Línea de Emergencias 123, ya que la denuncia oportuna facilita los procesos investigativos y la aplicación de sanciones, fortaleciendo la seguridad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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