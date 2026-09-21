Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Más de 40 temblores sacudieron el sur del Tolima en las primeras horas del lunes 21 de septiembre, siendo Chaparral el municipio más impactado, de acuerdo con los registros entregados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La actividad sísmica inició en la madrugada y se extendió durante la mañana, caracterizándose por eventos de diferentes magnitudes y principalmente superficiales, es decir, ocurridos a menos de 30 kilómetros de profundidad. Entre ellos, el más notorio se presentó a las 9:48 de la mañana, alcanzando una magnitud de 4,0, de acuerdo con los datos del SGC.

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La mayoría de los movimientos telúricos tuvo epicentro en los alrededores de Chaparral, pero otros municipios como San Antonio, Roncesvalles, Rioblanco y Dolores también reportaron vibraciones. Los registros incluyeron temblores de magnitudes cercanas a 2,0 y otros superiores a 3,0, con sismos de 3,2 a las 4:52 y 6:47 a. m., así como otro de 3,1 a las 9:23 a. m., seguidos por el evento de mayor magnitud poco antes de las 10:00 de la mañana.

El SGC manifestó que esta actividad no corresponde necesariamente a un fenómeno anormal o extraordinario en la región, ya que Chaparral es un área caracterizada históricamente por una alta frecuencia de sismos. Lo ocurrido durante este lunes, por tanto, corresponde a la dinámica sísmica típica de la zona, en la cual las secuencias de movimientos son usuales. Además, después de un temblor superficial de magnitud 4,0 pueden suceder otros de menor intensidad, como parte de la secuencia normal que sigue a estos eventos, según la entidad.

La razón por la que la población sintió tantos temblores se explica, en parte, por la superficialidad de los mismos: cuanto menor es la profundidad del epicentro, más perceptibles resultan las vibraciones para quienes viven cerca. El SGC resalta que, a pesar de la cantidad de movimientos, ninguno ha sido calificado como inusual dentro del marco de la actividad sísmica que históricamente afecta a Chaparral y sus municipios vecinos.

Hasta el momento, el Servicio Geológico Colombiano continúa con el monitoreo y seguimiento de estos eventos a través de su Red Sismológica Nacional, que permite consultar reportes y detalles técnicos sobre los movimientos recientes en el Tolima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presentaron más de 40 sismos en un solo día en el sur del Tolima?

La concentración de sismos se debe a la dinámica sísmica propia de la región de Chaparral, según el Servicio Geológico Colombiano. La zona experimenta actividad con frecuencia y, aunque se registraron más de 40 movimientos en pocas horas, esto no representa necesariamente una anomalía. La secuencia está relacionada en parte con la superficialidad de los temblores, lo que incrementa la percepción en la superficie, y con la ocurrencia de réplicas tras un evento principal.

¿Es habitual que la actividad sísmica de Chaparral involucre tantos temblores superficiales?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, Chaparral y zonas cercanas históricamente presentan actividad sísmica frecuente, especialmente con movimientos superficiales. Los registros muestran que este tipo de secuencias son habituales y no significan, por sí solas, la presencia de un fenómeno extraordinario. La vigilancia de estos eventos sigue activa para detectar cualquier cambio relevante en el comportamiento sísmico local.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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