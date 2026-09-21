Por: El Espectador

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó la tarde de este lunes 21 de septiembre un sismo de magnitud 4,1, cuyo epicentro se localizó en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima. Según informó la entidad mediante sus redes sociales, el evento ocurrió a las 13:48 (hora local) y se caracterizó por tener una “profundidad superficial”. Hasta el momento, no se han presentado reportes de daños ni de personas afectadas por el movimiento telúrico. Sin embargo, el SGC precisó que desde las 2:15 de la madrugada de ese mismo día han tenido lugar 32 sismos en esa región, siendo el primero de ellos de magnitud 2,5.

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Colombia es reconocida por su alta actividad sísmica, una condición que, de acuerdo con el SGC, obedece a la interacción de varias placas tectónicas en el territorio nacional. El país se encuentra sobre la convergencia de las placas de Nazca, Sudamérica y Caribe, lo que ocasiona que la mayoría de los eventos sísmicos se concentren en la zona del Pacífico. En esa región, el fenómeno de subducción —cuando la placa de Nazca se introduce bajo la placa Sudamericana— da origen a la fosa submarina del Pacífico y a la formación de los Andes volcánicos. También existen otras zonas críticas, como donde la placa Caribe se subduce bajo la Sudamericana y el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”.

La municipalidad de Los Santos, en el departamento de Santander, es relevante a nivel nacional al concentrar cerca del 60 % de los sismos del país, según el SGC. Esto ocurre por la existencia del Nido Sísmico de Bucaramanga, una región con una concentración inusual y constante de actividad sísmica. En el mundo solo existen tres lugares con estas características: Bucaramanga (Colombia), Vrancea (Rumanía) e Hindu-Kush (Afganistán).

El SGC calcula que en Colombia pueden ocurrir hasta 2.500 sismos mensuales. Así, desde que existe monitoreo sistemático a través de la Red Sismológica Nacional —aproximadamente 30 años—, se han registrado cerca de 300.000 eventos sísmicos en todo el territorio.

No existe un método científico que permita predecir con exactitud un sismo, en términos de tiempo, lugar y magnitud. Las aplicaciones de alerta temprana empleadas en celulares no predicen sismos, sino que detectan ondas sísmicas iniciales y permiten enviar advertencias en tiempo real, lo que puede dar unos segundos de ventaja para reaccionar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurre tanta actividad sísmica en Chaparral y el Tolima?

La actividad sísmica reportada en Chaparral y en el departamento del Tolima está asociada a la configuración geológica de la región. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en zonas como esta confluyen varias placas tectónicas, lo que propicia la ocurrencia frecuente de sismos. En el caso reciente, desde la madrugada del lunes se han presentado 32 eventos sísmicos en el municipio, reflejo de esta dinámica.

¿Qué significa que un sismo tenga “profundidad superficial”?

El término “profundidad superficial”, informado por el SGC, indica que el epicentro del sismo se encuentra cerca de la superficie terrestre. Esto puede implicar que el fenómeno, aunque no sea de gran magnitud, se perciba con mayor intensidad en la zona donde ocurre, debido a la corta distancia entre el epicentro y la superficie.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.