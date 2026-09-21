Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente de Colombia, reveló este lunes 21 de septiembre que será sometido a una cirugía a corazón abierto en Bogotá. El reconocido abogado utilizó su cuenta de Instagram para compartir la noticia con sus seguidores, solicitando, de manera especial, que lo acompañen con oraciones durante el proceso al que debe enfrentar. El mensaje fue directo: “Hoy 21 de septiembre de 2026 me operan de corazón abierto”. De la Espriella Juris también rogó a quienes siguen sus publicaciones que eleven oraciones por él y por quienes realizarán la intervención quirúrgica, demostrando su confianza en la fe y el apoyo de quienes le rodean.

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El anuncio se difundió a través de una imagen y un mensaje en su red social. Allí, junto al llamado a orar, De la Espriella Juris anexó una oración dedicada a su recuperación y expresó también palabras para el personal médico encargado. Este gesto, habitual en el abogado, incluyó su característica despedida: “Chao Pescao”, una expresión que suele utilizar en sus apariciones públicas y que ha consolidado como sello propio.

La noticia conmovió el ámbito político y familiar. En respuesta, el presidente Abelardo de la Espriella decidió trasladarse hasta la Fundación CardioInfantil, ubicada en el norte de Bogotá, con el objetivo de acompañar personalmente a su padre durante el delicado procedimiento. Este acto refleja el apoyo familiar en momentos de dificultad médica, mostrándose cercano ante la preocupación generalizada por el estado de salud del abogado.

Hasta el momento, no se ha divulgado públicamente un parte médico detallado sobre la condición que motivó la cirugía, y tampoco existen pronunciamientos oficiales sobre los resultados del procedimiento. La familia, hasta esta publicación, ha preferido resguardar la información clínica, limitando la comunicación a lo expresado en redes sociales por el propio De la Espriella Juris.

La intervención y el mensaje previo del paciente han causado expectativa y solidaridad entre sus seguidores y la opinión pública, quienes continúan a la espera de noticias oficiales sobre la evolución de su salud y el resultado de la cirugía.

¿Cómo fue el mensaje de Abelardo de la Espriella Juris antes de su cirugía de corazón abierto?

Según la información publicada en Instagram, Abelardo de la Espriella Juris comunicó la fecha de su cirugía de corazón abierto e hizo un llamado a sus seguidores para acompañarlo a través de oraciones. Su mensaje estuvo acompañado de una oración dedicada a su recuperación, una fotografía y su tradicional despedida “Chao Pescao”, reflejando tanto su preocupación como su confianza en el apoyo de quienes lo siguen.

¿Dónde se realizó la cirugía a corazón abierto de Abelardo de la Espriella Juris?

De acuerdo con la información divulgada, la cirugía de corazón abierto a Abelardo de la Espriella Juris se programó en la Fundación CardioInfantil, una clínica ubicada en el norte de Bogotá. Su hijo, el presidente, estuvo presente en el lugar para acompañarlo durante el procedimiento, aunque hasta ahora no se han divulgado detalles oficiales sobre el resultado de la intervención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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