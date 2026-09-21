Por: El Espectador

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En el barrio Aures II, ubicado en la localidad de Suba, Bogotá, la tranquilidad del fin de semana se vio interrumpida por el hallazgo de un hombre sin vida dentro de un automóvil aparentemente abandonado. Según información recopilada por El Espectador, los residentes de la zona identificaron de manera informal al fallecido como un trabajador de seguridad conocido por el apodo de don José. Sin embargo, pese a que dos medios hicieron eco del nombre, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la víctima ni han revelado detalles adicionales, como su edad, empresa para la que trabajaba o lugar de residencia. De acuerdo con el reporte, los vecinos de Aures II lo describieron como una persona tranquila, trabajadora y cercana a la comunidad. Uno de los habitantes enfatizó que era "un amigo de todos nosotros", resaltando la confianza y aprecio que sentían hacia él. Además, señalaron que las prendas que vestía coincidían con el uniforme típico de empleados de compañías de vigilancia privada, lo que refuerza la versión de que se trataría de un vigilante.

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El cuerpo fue encontrado hacia las 10:50 de la mañana del 19 de septiembre dentro de un carro verde, estacionado sobre la calle 132 con carrera 109B, en inmediaciones de talleres de tapicería y otros locales destinados a servicios de automóviles. Allí, los residentes y trabajadores notaron el vehículo detenido con señales de abandono, como llantas desinfladas y polvo acumulado, lo que despertó su sospecha y llevó a que alertaran a la Policía Metropolitana de Bogotá. Al lugar acudieron equipos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes inspeccionaron el automóvil, recolectaron elementos pertinentes a la investigación y posteriormente trasladaron el cuerpo a las instalaciones de Medicina Legal.

Hasta el momento, no se ha establecido la relación entre el carro y la víctima, ya que ni la autoridad ni los testigos han señalado si el vehículo le pertenecía o si había sido reportado como robado. Tampoco existe certeza sobre cuánto tiempo llevaba estacionado en ese punto. Sobre la causa de la muerte, versiones iniciales mencionan heridas que podrían haber sido provocadas por un arma cortopunzante, pero tales detalles no han sido corroborados oficialmente por Medicina Legal. El verdadero motivo del deceso solo podrá conocerse tras los resultados de la necropsia y el análisis de las evidencias recogidas por el CTI. Mientras se esclarecen los hechos, la comunidad de Aures II permanece a la espera de confirmaciones oficiales y pide justicia para quien, según relatan, era uno de sus miembros más apreciados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era el hombre hallado muerto en el barrio Aures II de Suba?

Según las declaraciones de vecinos consultados por El Espectador, el hombre sería un vigilante conocido como don José, apreciado por la comunidad y destacado por ser una persona tranquila. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han confirmado su identidad, edad, ni la empresa para la que trabajaba, y se desconoce si sus familiares ya realizaron el reconocimiento del cuerpo.

¿Cuál fue la causa de la muerte del trabajador hallado en Suba?

Por ahora, la causa de la muerte no ha sido confirmada. Versiones preliminares señalan heridas posiblemente causadas con un arma cortopunzante, pero Medicina Legal aún no emite un informe definitivo. El esclarecimiento de la manera y causa de muerte dependerá de los resultados de la necropsia y de la investigación del CTI de la Fiscalía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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