Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad Chapinero, conocido como CEFE Chapinero, ubicado en Bogotá, anunció el cierre temporal de su complejo de natación. Esta medida comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 1 de octubre de 2026, tal como se informó en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. Durante este periodo, los usuarios no podrán hacer reservas de prácticas libres, ni acceder a programas de cursos o actividades acuáticas. La decisión obedece, de acuerdo con la información suministrada por el centro, tanto a la finalización del proceso de contratación para la nueva operación de las piscinas, como a la necesidad de adelantar trabajos de adecuación previstos en las instalaciones.

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La administración del CEFE Chapinero enfatiza en la importancia de realizar estos ajustes para poder ofrecer espacios deportivos seguros y en óptimas condiciones operativas. Según lo reportado, durante estos días se terminarán las gestiones y labores requeridas para garantizar que la reapertura del complejo se realice bajo los más altos estándares de calidad. La fecha programada para la reanudación de las actividades acuáticas y la agenda normal de reservas es el viernes 2 de octubre de 2026. Desde esa fecha, se podrán restablecer cursos de natación, prácticas libres y demás servicios del complejo acuático con normalidad, bajo el compromiso de mantener el bienestar y el disfrute colectivo.

El equipo del CEFE Chapinero ha agradecido a la comunidad por su comprensión y paciencia frente a este cierre temporal. En su comunicado recalcan que el propósito de estos trabajos de mantenimiento y la gestión de la nueva operación busca asegurar la continuidad de servicios en condiciones seguras, agradables y funcionales para todos los visitantes del espacio. Asimismo, el centro anunció que los detalles relacionados con la reapertura serán comunicados a través de sus canales oficiales, para mantener informados a todos los interesados sobre cualquier novedad o actualización en el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cierra el complejo de natación del CEFE Chapinero en Bogotá durante septiembre y octubre de 2026?

El cierre del complejo acuático del CEFE Chapinero entre el 21 de septiembre y el 1 de octubre de 2026 responde a la finalización del proceso de contratación para la operación del lugar, así como a la necesidad de realizar trabajos de adecuación y mantenimiento en las instalaciones. Con ello, buscan garantizar la continuidad del servicio en las mejores condiciones para sus usuarios, según información difundida por la Alcaldía de Bogotá.

¿Cuándo se reabrirán los servicios de natación y actividades acuáticas en el CEFE Chapinero?

De acuerdo con el anuncio oficial, el CEFE Chapinero tiene programada la reapertura de su complejo de natación para el viernes 2 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, se retomarán las reservas, los cursos de natación y las actividades acuáticas habituales. Los detalles y novedades sobre la reapertura se comunicarán oportunamente a través de los canales oficiales del centro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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