Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana será escenario de un destacado evento cultural y científico para toda la familia: la presentación del libro ‘Historia del universo invisible’, escrita por Juan Diego Soler. De acuerdo con información suministrada a través de la agenda de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, esta actividad está dirigida a quienes desean conocer de cerca la aventura humana en el descubrimiento del cosmos, desde las primeras observaciones estelares hasta los avances tecnológicos más recientes, como telescopios, ondas de radio y los modernos mapas tridimensionales de la galaxia. La cita será el sábado 26 de septiembre de 2026, a las 11:00 a. m., en la Sala Digital de Maloka, ubicada en la carrera 68D #24A-51, en la localidad de Fontibón. Según Maloka Bogotá, la presentación será gratuita, aunque requiere inscripción previa a través del formulario digital dispuesto para este fin.

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Durante la charla, los asistentes podrán explorar cómo los instrumentos han ampliado las fronteras de los sentidos humanos, permitiendo observar fenómenos antes invisibles para la humanidad. La obra de Soler no solo narra los hitos tecnológicos, sino que destaca cómo distintas civilizaciones han buscado formas de nombrar, interpretar y comprender el firmamento, tejiendo así una conexión constante entre ciencia, historia y cultura. La actividad incluye no solo la conversación central, sino también una firma de libros con el autor, permitiendo un encuentro cercano entre creador y público interesado.

El evento contará con la participación especial de Germán Puerta como presentador invitado. De acuerdo con la información oficial, Puerta es astrónomo, conferencista y autor de reconocidos libros de divulgación científica, con una amplia trayectoria en la comunicación y educación en astronomía y ciencias espaciales. A lo largo de su carrera, ha trabajado en proyectos para acercar la ciencia a diferentes públicos y ha logrado conectar el conocimiento astronómico con elementos históricos, culturales y de la vida cotidiana, estableciendo puentes valiosos para comprender el universo desde múltiples perspectivas.

La combinación de divulgación científica, interacción con expertos y acceso libre hacen de esta presentación una oportunidad única para indagar en los grandes interrogantes del universo y en los caminos recorridos por la humanidad para descifrar sus misterios.

¿Cuál es el objetivo principal del libro ‘Historia del universo invisible’ de Juan Diego Soler?

El propósito central de la obra es narrar la travesía humana para comprender el cosmos, resaltando el papel de los instrumentos, las civilizaciones y la cultura en la construcción del conocimiento sobre el universo, todo en un lenguaje accesible para el público general.

¿Quién es Germán Puerta y por qué es relevante para la presentación de este libro en Maloka Bogotá?

Germán Puerta es astrónomo, conferencista, autor y editor de obras de divulgación científica, con experiencia en acercar la astronomía a diversos públicos, lo que lo convierte en un presentador idóneo para profundizar en los contenidos del libro y enlazarlos con la historia y cultura de la ciencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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