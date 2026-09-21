Por: El Espectador

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La industria del taxi en Colombia ha experimentado una transformación considerable en los últimos nueve años, según una investigación desarrollada por Datexco que examinó el comportamiento del sector en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. El estudio, citado por El Espectador, calcula que el gremio de los taxistas dejó de percibir un total de COP 28,67 billones durante este período, siendo Bogotá la ciudad más afectada con COP 13,94 billones, seguida por Medellín con COP 8,21 billones, Cali con COP 3,62 billones y Barranquilla con COP 2,90 billones.

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Sin embargo, más allá del impacto agregado, el análisis se detuvo en las consecuencias para los individuos dedicados a esta actividad. En particular, en el caso de Bogotá, un propietario de taxi habría dejado de recibir, en promedio, COP 108 millones a lo largo de los nueve años estudiados, lo que representa aproximadamente COP 1 millón cada mes por vehículo. Para quienes manejan los taxis, la afectación es todavía mayor: el conductor habría visto reducidos sus ingresos en cerca de COP 164 millones entre 2017 y 2025, equivalentes a COP 18 millones por año o COP 1,5 millones mensuales.

Este panorama varía para quienes son, al mismo tiempo, propietarios y conductores. En dicho caso, la pérdida estimada asciende a COP 131 millones en nueve años, promediando COP 14 millones anuales y COP 1,2 millones mensuales. El cálculo se realizó con base en un universo de aproximadamente 52.000 conductores y 50.000 vehículos tipo taxi únicamente en Bogotá, lo que evidencia el peso que tiene esta ciudad en la estadística nacional. Al sumar las afectaciones estimadas para propietarios y conductores, el impacto total calculado para la capital asciende a COP 13,9 billones, como afirmó William Mejía, director general de Let Consultores.

Los patrones de pérdida individual varían entre ciudades. En Medellín, un propietario habría dejado de ingresar COP 149 millones en nueve años (COP 1,3 millones mensuales), mientras que para un conductor-propietario la cifra sería de COP 172 millones. En Cali, las cifras oscilan entre COP 100 y 111 millones, mientras en Barranquilla los propietarios dejan de recibir COP 62 millones y los conductores COP 134 millones.

La investigación de Datexco fundamentó sus estimaciones en 27.977 encuestas variadas: 21.510 sobre movilidad, 4.066 sobre preferencias de transporte y 2.401 dirigidas específicamente a propietarios y conductores de taxi. El estudio localizó a los encuestados mediante un directorio de unos 1.000 puntos de concentración del gremio, tales como terminales, aeropuertos, hospitales, centros comerciales, hoteles y empresas afiliadoras. En menos de una década, el auge de plataformas digitales de transporte reformuló la competencia y, en consecuencia, los ingresos de miles de taxistas, especialmente en Bogotá.

¿Cuáles son las principales pérdidas para los taxistas según el estudio de Datexco?

De acuerdo con el estudio citado por El Espectador, los taxistas, tanto propietarios como conductores y quienes cumplen ambos roles, han experimentado pérdidas económicas significativas durante el periodo 2017-2025. El impacto individual varía por ciudad y por función, pero en el caso de Bogotá, un conductor ha dejado de recibir cerca de COP 164 millones, un propietario COP 108 millones y quien es propietario-conductor COP 131 millones, evidenciando la magnitud del impacto económico en cada segmento del gremio.

¿Cómo se recolectó la información para calcular el impacto en los taxistas?

La investigación de Datexco utilizó un robusto proceso de recolección de datos basado en 27.977 encuestas dirigidas a diferentes actores del sector del taxi en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Para identificar la muestra, se construyó un directorio con cerca de 1.000 sitios habituales de concentración de taxistas, lo que permitió acceder tanto a propietarios de múltiples vehículos como a conductores y a quienes cumplen ambas funciones, proporcionando así una base sólida para el análisis.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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