Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo prepara en detalle su participación como representante del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ante el compromiso del presidente de no salir del país durante su mandato, recaerá en Restrepo la responsabilidad de exponer ante la comunidad internacional el renovado programa de gobierno que regirá la política interna y externa de Colombia, en medio de un momento de cambio político significativo.

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El eje central del discurso de Restrepo es la seguridad, tema consensuado con el presidente de la República tras su última reunión en Barranquilla. De acuerdo con la información confirmada, será este jueves 24 de septiembre cuando Restrepo presentará al pleno de las Naciones Unidas la nueva estrategia de seguridad nacional. Su intervención forma parte de la tercera jornada de la Asamblea, evento que reunirá a cientos de dignatarios y líderes mundiales en Nueva York desde el martes 22.

Como reveló el vicepresidente en sus redes sociales, la agenda ya incluye encuentros bilaterales con altos representantes de países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Estonia, Reino Unido, Francia y Suiza. Esta ruta diplomática es resultado de la estrategia marcada desde el 7 de agosto y busca fortalecer las relaciones con Estados Unidos e Israel, además de distanciarse en el plano diplomático de China, sin sacrificar los lazos comerciales existentes. También se busca fortalecer la apertura económica del país y consolidar puentes con naciones árabes, continuando la labor iniciada por la administración de Gustavo Petro.

La misión de Restrepo incluye movilizar capital internacional de países como Estados Unidos y otras naciones para impulsar inversiones con impacto real en Colombia. El propio Restrepo lo reafirmó afirmando que el propósito es "construir esa patria milagro desde el mundo y eso se logra con inversión". Para ello, están previstos encuentros con fondos de inversión y organismos multilaterales. La comitiva que acompaña al vicepresidente es reducida, alineada con el mensaje de austeridad, e incluye al ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, el canciller Omar Bula, la embajadora María Consuelo Araújo y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona.

Según declaraciones de Gaona, la delegación ya tiene coordinadas reuniones con jefes de Estado, primeros ministros, vicepresidentes y empresarios de más de una docena de países. Además de la economía, el tema de la cooperación multilateral y la seguridad hacen parte de la agenda de Restrepo, con miras a posicionar a Colombia en un escenario internacional clave y lograr, incluso, un posible encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál será el tema principal en el discurso de Colombia ante la Asamblea General de la ONU?

El eje central del discurso del vicepresidente José Manuel Restrepo ante la Asamblea General de la ONU será la seguridad, de acuerdo con lo pactado junto al presidente De la Espriella, en el marco de una estrategia integral para fortalecer la posición de Colombia a nivel internacional en esta materia.

¿Qué países son prioridad en la agenda diplomática del vicepresidente Restrepo en la ONU?

La agenda de Restrepo prioriza reuniones con representantes de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Estonia, Reino Unido, Francia, y Suiza, así como el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos e Israel, en línea con la política exterior que busca ampliar la apertura económica y mantener puentes comerciales estratégicos para Colombia.

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