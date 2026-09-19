Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Iván Sierra, un hombre de 44 años, fue capturado recientemente en el municipio de San Diego, ubicado en el departamento del Cesar. El procedimiento lo llevó a cabo la Policía Metropolitana de Valledupar durante una jornada de control en el barrio La Victoria, específicamente en la calle 3 con carrera 11. De acuerdo con el reporte policial, los uniformados adelantaban tareas de control, registro y verificación de antecedentes, tanto a personas como a vehículos que transitaban por el sector.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de estas acciones, los agentes solicitaron la identificación de Sierra y procedieron a consultar sus datos en las bases oficiales. Fue así como encontraron que existía en su contra una orden de captura vigente, expedida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Diego. Esta orden estaba relacionada con una condena impuesta por el delito de violencia intrafamiliar, un delito que afecta gravemente la convivencia y la seguridad dentro de los hogares, y que es perseguido judicialmente por las autoridades competentes.

Confirmada la existencia del requerimiento judicial, los uniformados procedieron a capturar a Iván Sierra de acuerdo con el protocolo legal. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que continúe el trámite judicial pertinente y así hacer efectiva la condena dictada en su contra. La Policía Metropolitana de Valledupar, bajo el mando del coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, explicó que este tipo de controles y la verificación de antecedentes resultan fundamentales para detectar a ciudadanos que tienen cuentas pendientes con la justicia y garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales ya emitidas.

Por su parte, la Policía Nacional reiteró un llamado a la ciudadanía para colaborar en la prevención y esclarecimiento de hechos que afectan la convivencia y la seguridad. Además, recordó que para situaciones urgentes se encuentra habilitada la línea de emergencia 123, un canal diseñado para brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad que demande la intervención de la fuerza pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue capturado Iván Sierra en San Diego, Cesar?

Iván Sierra fue capturado en San Diego, Cesar, porque tenía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de ese municipio, como consecuencia de una condena por el delito de violencia intrafamiliar. Su aprehensión ocurrió durante una jornada de control y verificación de antecedentes realizada por la Policía Metropolitana de Valledupar.

¿Qué es el delito de violencia intrafamiliar según las autoridades?

El delito de violencia intrafamiliar, según las autoridades, consiste en cualquier conducta de agresión física, verbal o psicológica que alguien ejerza contra miembros de su núcleo familiar. Este delito es perseguido por la ley y, en casos como el de Iván Sierra, puede conducir a órdenes de captura y condenas judiciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.