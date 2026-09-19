Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha logrado ubicarse en el tercer lugar entre los mandatarios latinoamericanos con mayor imagen positiva, según la medición realizada por CB Global Data en septiembre. El líder colombiano alcanzó un 53,6 % de valoración favorable, escalando una posición respecto al mes anterior. Este resultado adquiere relevancia al considerar que De la Espriella lleva poco más de un mes en la Casa de Nariño, lo que resalta el impacto de sus primeras semanas de gestión en la percepción ciudadana, de acuerdo con CB Global Data.

Sigue a PULZO en Discover

En este escalafón regional, el presidente de Colombia solo es superado por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien obtuvo un 69 % de imagen positiva, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con un 66,2 %. Estos altos porcentajes ubican a México, El Salvador y Colombia en la parte más alta del ranking de septiembre, resultados que reflejan la favorabilidad de estos líderes en comparación con el resto de mandatarios latinoamericanos, siempre según la fuente mencionada.

El informe de CB Global Data detalla que el presidente De la Espriella cuenta con un 53,6 % de percepción positiva entre los encuestados. De este grupo, un 36,1 % calificó su imagen como muy buena y un 17,5 % como buena. Sin embargo, la medición también muestra señales de resistencia: el 41,6 % de los consultados mantiene una valoración negativa, donde el 26 % calificó su imagen como mala y el 15,6 % como muy mala. Este equilibrio entre opiniones destaca la polarización que experimenta la sociedad frente a su figura.

La dinámica del ranking también deja entrever la situación de otros mandatarios de la región. Por ejemplo, en el extremo opuesto se encuentra Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, quien obtuvo solo un 28,2 % de imagen positiva. Le siguen Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, con un 28,8 %, y José Raúl Mulino, presidente de Panamá, con un 32,1 %. Así, los resultados de septiembre representan un ascenso importante para De la Espriella, evidenciando una mejora en su reputación frente al puesto que ocupaba en agosto, según el mismo reporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se midió la imagen positiva del presidente Abelardo de la Espriella según CB Global Data?

La medición de la imagen positiva del presidente Abelardo de la Espriella fue realizada por la firma CB Global Data para el mes de septiembre, tomando en cuenta la percepción de los encuestados sobre su gestión. Según los resultados, la valoración positiva se desglosa en un 36,1 % que calificó su imagen como muy buena y un 17,5 % como buena, cifras presentadas por la misma fuente.

¿Qué mandatarios latinoamericanos tienen la imagen positiva más baja según el ranking de CB Global Data?

De acuerdo con los datos de CB Global Data, los presidentes con menor imagen positiva en Latinoamérica en septiembre son Bernardo Arévalo de Guatemala (28,2 %), Delcy Rodríguez de Venezuela como presidenta interina (28,8 %) y José Raúl Mulino de Panamá (32,1 %). Estos porcentajes los ubican en la parte más baja del escalafón comparativo de la región.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.