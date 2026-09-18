Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un insólito episodio registrado en Tuluá se hizo viral luego de que un video mostrara a un caballo tirando de una carreta de cuatro ruedas, la cual transportaba a varios jóvenes, entre quienes se destacaba uno aparentemente cortando el cabello a otra persona. Las imágenes fueron ampliamente difundidas en redes sociales y causaron debate respecto al uso de animales para estas actividades. El hecho fue denunciado por Catherine Morales, activista y exdiputada, quien expresó su preocupación ante la situación y exhortó a las autoridades a intervenir en defensa del bienestar animal, de acuerdo con lo reportado públicamente por Morales y organizaciones defensoras de derechos animales.

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El video muestra al equino enganchado al vehículo mientras carga a un grupo considerable de jóvenes. Algunos de ellos iban sentados y otros de pie, lo que generó que en redes sociales se calificara la escena como una “barbería móvil”. Esta particular forma de emprendimiento fue cuestionada por Morales, quien argumentó que el animal estaba siendo sometido a trabajo excesivo al transportar tanto la carreta como a varias personas. Morales recordó asimismo que en Tuluá existen regulaciones sobre el uso de carretillas y propuestas que buscan reemplazar los vehículos de tracción animal, y pidió que las normas vigentes se apliquen hasta que ese proceso culmine.

El contexto nacional señala que Colombia atraviesa un periodo de transición en lo que respecta a la tracción animal. Según lo dispuesto por la Ley 2138 de 2021, existe un marco jurídico que establece directrices para la sustitución progresiva de vehículos de tracción animal y contempla opciones de sustento alternativo para quienes históricamente han trabajado en esta actividad. De acuerdo con el reporte, Tuluá continuó con ese proceso durante 2026; sin embargo, hasta el momento no se ha notificado públicamente si el caballo en cuestión fue retirado de circulación, sometido a valoración veterinaria, ni si los involucrados recibieron algún tipo de sanción oficial.

No es posible, a partir de las imágenes, establecer con precisión el estado de salud del animal ni las condiciones exactas bajo las cuales ocurrió el episodio. Por ello, cualquier eventual investigación o intervención institucional deberá esclarecer si se incumplió alguna normativa y cuáles fueron las circunstancias concretas del hecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice la Ley 2138 de 2021 sobre la tracción animal en Colombia?

La Ley 2138 de 2021 establece lineamientos para la sustitución de vehículos de tracción animal en Colombia. Su propósito es brindar alternativas económicas a quienes dependen de ellos, mientras regula el reemplazo progresivo de dicha práctica. En municipios como Tuluá, la ley sirve de marco para implementar procesos que garanticen tanto el bienestar animal como la protección del sustento de las personas involucradas.

¿Cuál es la situación actual del uso de carretillas de tracción animal en Tuluá?

Durante 2026, Tuluá continuó con el proceso de reemplazo de los vehículos de tracción animal conforme a la normativa vigente. Sin embargo, según lo indicado en las fuentes, no se ha informado públicamente sobre decisiones específicas en el caso reciente del caballo utilizado en la “barbería móvil”, ni sobre eventuales sanciones administrativas o valoraciones veterinarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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