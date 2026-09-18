Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) notificó la ocurrencia de un sismo de magnitud 4,4 durante la tarde del viernes 18 de septiembre de 2026. Según el boletín oficial, el movimiento telúrico se produjo a la 1:41 p. m., hora local. El epicentro de este temblor se localizó en Istmina, municipio ubicado en el departamento del Chocó. De acuerdo con el reporte proporcionado, el evento tuvo una profundidad de 46 kilómetros, dato relevante para el análisis del impacto que pudo tener en la superficie.

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El registro del sismo estuvo a cargo de la Red Sismológica Nacional de Colombia, sistema encargado de monitorear de forma constante la actividad sísmica en el país. Esta vigilancia permanente resulta fundamental para alertar a las autoridades y a la ciudadanía sobre cualquier evento significativo que pueda registrarse. En este contexto, el SGC reiteró la invitación para que cualquier persona que haya sentido el movimiento sísmico lo reporte a través de su plataforma Sismos Sentidos. Esta herramienta digital permite que los ciudadanos indiquen en qué zonas fue percibido el temblor y describan posibles efectos, contribuyendo así a la recolección de información de manera colaborativa.

Hasta el momento de la publicación del boletín consultado, todavía no se conocían declaraciones oficiales de las autoridades a nivel local o nacional sobre el sismo ni reportes confirmados de daños materiales o afectaciones personales. Por tal motivo, cualquier actualización sobre el impacto del evento deberá obtenerse de fuentes oficiales y será responsabilidad de las entidades competentes pronunciarse al respecto.

Este reciente temblor forma parte del monitoreo sostenido que el Servicio Geológico Colombiano realiza en todo el territorio nacional. El organismo ha registrado en fechas recientes otros movimientos sísmicos con epicentro en Istmina, lo que refleja la actividad constante en esta zona del departamento del Chocó. La situación pone de manifiesto la importancia de estar atentos a las recomendaciones de las autoridades y hacer uso de las herramientas disponibles para reportar información útil sobre estos fenómenos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Colombia reportado el 18 de septiembre de 2026?

El boletín del Servicio Geológico Colombiano señaló que el epicentro del sismo de magnitud 4,4, registrado el viernes 18 de septiembre de 2026, se ubicó en Istmina, municipio del departamento de Chocó.

¿Cómo puede reportar la ciudadanía si sintió el temblor en Istmina, Chocó?

El SGC invita a los ciudadanos que percibieron el temblor a informar su experiencia a través de la plataforma Sismos Sentidos, herramienta que recopila datos sobre la percepción y posibles efectos de los movimientos sísmicos.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.