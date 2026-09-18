El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 2,3 registrado este viernes 18 de septiembre de 2026 en el departamento de Cundinamarca.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 6:29 a. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros. El epicentro fue localizado en coordenadas 4,85° de latitud y -74,57° de longitud.

De acuerdo con el reporte oficial, el municipio más cercano al evento fue Vianí, ubicado a unos 3 kilómetros del punto donde se originó el sismo. También se encontraban cerca Bituima, a 4 kilómetros, y San Juan de Rioseco, a aproximadamente 5 kilómetros.

El evento fue identificado y procesado de manera manual por el SGC, con información recopilada a través de 32 estaciones de monitoreo sísmico.

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El reporte registra un RMS de 0,7 segundos y un gap de 40 grados, datos utilizados por la entidad para establecer las características y ubicación del movimiento.

Por su baja magnitud, el sismo fue de intensidad moderada en términos de energía liberada. El reporte del SGC se limita a registrar las características técnicas del evento y su localización en Cundinamarca.

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