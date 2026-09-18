Un sismo de magnitud 4,4 se registró a las 3:45 de la madrugada de este viernes 18 de septiembre en el océano Pacífico, según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento tuvo profundidad superficial y corresponde al sexto evento sísmico registrado por el organismo desde la noche del jueves en esta zona del país.

El temblor ocurrió luego de una serie de movimientos de menor magnitud registrados entre la noche del 17 de septiembre y las primeras horas del viernes. La actividad incluyó eventos con epicentro en el océano Pacífico y otros con referencia en municipios del Chocó y Valle del Cauca.

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El SGC invitó a las personas que percibieron este último movimiento a reportarlo mediante la plataforma Sismo Sentido, herramienta que permite recopilar información sobre la percepción de los sismos en diferentes lugares.

Los otros cinco temblores registrados durante la noche

Antes del movimiento de magnitud 4,4, el SGC reportó otros cinco eventos sísmicos. El más reciente y fuerte de ellos ocurrió a la 1:17 a. m., con una magnitud de 4,6, una profundidad de 42 kilómetros y referencia en Istmina, Chocó.

El cuarto sismo de la secuencia ocurrió a las 12:46 a. m., con magnitud 3,3 y profundidad de 44 kilómetros. El evento tuvo como referencia Buenaventura, Valle del Cauca.

A las 11:11 p. m. del jueves 17 de septiembre se registró otro movimiento, de magnitud 2,7 y profundidad superficial, ubicado en el océano Pacífico. Un poco antes, a las 10:55 p. m., el SGC había reportado un sismo de magnitud 3,2, también de profundidad superficial, con referencia en el océano Pacífico, a 40 kilómetros de Bahía Solano.

La secuencia comenzó a las 9:44 p. m., con un movimiento de magnitud 3,3 y una profundidad de 37 kilómetros, cuyo epicentro fue ubicado en inmediaciones de Istmina, Chocó.

Con el último reporte, fueron seis los eventos registrados por el SGC entre las 9:44 p. m. del jueves y las 3:45 a. m. del viernes. Los de mayor magnitud fueron el de 4,6 en Istmina y el más reciente, de 4,4 en el océano Pacífico.

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