Un sismo de magnitud 4,4 se registró a las 3:45 de la madrugada de este viernes 18 de septiembre en el océano Pacífico, según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
(Vea también: Volvió a temblar en Colombia hacia la medianoche de este jueves: “El televisor se movió”)
El movimiento tuvo profundidad superficial y corresponde al sexto evento sísmico registrado por el organismo desde la noche del jueves en esta zona del país.
El temblor ocurrió luego de una serie de movimientos de menor magnitud registrados entre la noche del 17 de septiembre y las primeras horas del viernes. La actividad incluyó eventos con epicentro en el océano Pacífico y otros con referencia en municipios del Chocó y Valle del Cauca.
El SGC invitó a las personas que percibieron este último movimiento a reportarlo mediante la plataforma Sismo Sentido, herramienta que permite recopilar información sobre la percepción de los sismos en diferentes lugares.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-18, 03:45 hora local Magnitud 4.4. Profundidad superficial, Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/uEhxi5ZA4o
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Los otros cinco temblores registrados durante la noche
Antes del movimiento de magnitud 4,4, el SGC reportó otros cinco eventos sísmicos. El más reciente y fuerte de ellos ocurrió a la 1:17 a. m., con una magnitud de 4,6, una profundidad de 42 kilómetros y referencia en Istmina, Chocó.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-18, 01:17 hora local Magnitud 4.6, profundidad 42 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/DRvYNk0jkm
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El cuarto sismo de la secuencia ocurrió a las 12:46 a. m., con magnitud 3,3 y profundidad de 44 kilómetros. El evento tuvo como referencia Buenaventura, Valle del Cauca.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-18, 00:46 hora local Magnitud 3.3. Profundidad 44 km, Buenaventura – Valle del Cauca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/91YJe6YyK6
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A las 11:11 p. m. del jueves 17 de septiembre se registró otro movimiento, de magnitud 2,7 y profundidad superficial, ubicado en el océano Pacífico. Un poco antes, a las 10:55 p. m., el SGC había reportado un sismo de magnitud 3,2, también de profundidad superficial, con referencia en el océano Pacífico, a 40 kilómetros de Bahía Solano.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-17, 23:11 hora local Magnitud 2.7. Profundidad superficial, Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/0RQak0Tosi
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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-17, 22:55 hora local Magnitud 3.2. Profundidad superficial, Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/MXFwzhmqvl
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La secuencia comenzó a las 9:44 p. m., con un movimiento de magnitud 3,3 y una profundidad de 37 kilómetros, cuyo epicentro fue ubicado en inmediaciones de Istmina, Chocó.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-17, 21:44 hora local Magnitud 3.3. Profundidad 37 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/LjKRzjNM20
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Con el último reporte, fueron seis los eventos registrados por el SGC entre las 9:44 p. m. del jueves y las 3:45 a. m. del viernes. Los de mayor magnitud fueron el de 4,6 en Istmina y el más reciente, de 4,4 en el océano Pacífico.
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
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