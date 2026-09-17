Un nuevo temblor fue registrado durante la noche de este jueves 17 de septiembre en el departamento del Chocó. Según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento tuvo una magnitud de 3.3.

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(Vea también: Sismo de magnitud 4,6 sacudió Sipí, Chocó: se sintió en Cali, Yumbo, Pereira, Armenia y Manizales)

El evento sísmico ocurrió a las 9:44 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 37 kilómetros. El epicentro fue ubicado en Istmina,Chocó, de acuerdo con la información entregada por el organismo.

Aunque se trató de un movimiento de magnitud moderada, usuarios de redes sociales reportaron haberlo percibido con fuerza en diferentes sectores del Valle del Cauca, principalmente en Cali.

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Así reportaron el temblor en Cali y Tuluá

Las primeras reacciones apuntaron a que el movimiento fue percibido en distintos puntos de Cali. Algunos usuarios describieron el sismo como fuerte y de corta duración.

“Se sintió durísimo en Cali”, escribió una persona al comentar el reporte del SGC. Otro usuario señaló que lo sintió en Tuluá, mientras que alguien más describió el movimiento como “un remesón fuerte y muy corto” en el sur de Cali.

Entre los comentarios también apareció una referencia al fuerte sismo del pasado 10 de agosto. “Se sintió durísimo ese temblor en Cali, el más fuerte desde el 10 de agosto”, manifestó otro usuario.

“Nos volvimos Chile”, escribió otra persona en medio de las reacciones que dejó el movimiento telúrico.

Estos testimonios corresponden a reportes ciudadanos sobre la percepción del sismo y no sustituyen la medición oficial de intensidad del SGC. La entidad dispone de la plataforma Sismo Sentido, donde las personas pueden informar cómo percibieron un evento y en qué lugar se encontraban.

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