Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora Adriana Magali Matiz formalizó la salida de Francy Liliana Salazar, gerente de Indeportes Tolima, como respuesta a la polémica surgida por supuestas irregularidades en la contratación con dineros públicos. De acuerdo con información citada, la Contraloría del Tolima está realizando una fiscalización especial tras detectar la gestión de más de 100 Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) en 2026, comprometiendo recursos que superan los $3.000 millones. Esta decisión afecta no solo a Salazar, sino que implica también a otros miembros del equipo directivo, como Biviana Rocío Romero, quien ejercía como subdirectora Deportiva, y Sayly Ibáñez Rojas, parte del equipo administrativo.

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El tema central que ahora investigan las autoridades tiene que ver con el manejo de las OPS, un tipo de contrato común en la administración pública colombiana para vincular personas por un tiempo determinado, generalmente por servicios específicos. Según las denuncias, habría inconsistencias en los perfiles de los contratistas, en las funciones encomendadas y en la ejecución real de los contratos. Por ejemplo, en el caso de la Liga de Fútbol del Tolima, fueron solicitados 12 entrenadores y, sin embargo, aparecieron más de 35 personas que figuraban vinculadas bajo el mismo concepto. Estos detalles forman parte de los hechos específicos que serán objeto de revisión durante las pesquisas lideradas por la Contraloría departamental.

En su declaración oficial, la gobernadora Matiz fue clara en señalar su compromiso con la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos estatales. “Conmigo no hay tapen-tapen. Conmigo debe haber hechos bien hechos, trabajo 24/7 y rigor técnico sin excepción”, manifestó, sentando una posición de cero tolerancia ante cualquier opacidad o irregularidad. La mandataria también subrayó que se garantizará la presunción de inocencia de los funcionarios señalados, pero recalcó que aquellos involucrados deberán afrontar las investigaciones fuera de la institución. Así mismo, insistió en la importancia de los recursos públicos y la obligación ética de protegerlos.

En paralelo a las investigaciones, la Gobernación aseguró que procurará la continuidad de los principales programas deportivos del departamento, el apoyo a las distintas ligas y el acompañamiento a los atletas mientras se esclarecen los hechos.

¿Cuáles son las presuntas irregularidades en los contratos de Indeportes Tolima?

De acuerdo con la información revisada, las presuntas irregularidades señaladas por la Contraloría del Tolima giran en torno a la suscripción de más de 100 Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), con recursos superiores a $3.000 millones, donde se ponen en duda la idoneidad de los perfiles contratados, el verdadero cumplimiento de las funciones asignadas y la cantidad real de personas vinculadas, especialmente en casos como el de la Liga de Fútbol del Tolima.

¿Qué es una Orden de Prestación de Servicios (OPS) y cómo funciona en la administración pública?

Una Orden de Prestación de Servicios (OPS) es un contrato mediante el cual una entidad del sector público contrata a una persona para desempeñar actividades específicas por un tiempo definido, sin que exista relación laboral directa con la institución. En este caso, según las denuncias, se cuestiona el uso de este tipo de contratos por presuntas inconsistencias en las labores efectivamente realizadas y el número real de personas vinculadas bajo esta modalidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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