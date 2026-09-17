Cartagena fue escenario del Congreso Nacional de Minería 2026, uno de los encuentros más importantes para la industria extractiva del país, que reunió a empresarios, expertos y representantes del sector los días 3 y 4 de septiembre. Durante el evento, los participantes coincidieron en que Colombia cuenta con un amplio potencial minero que podría traducirse en más empleo, inversión y desarrollo regional.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La transformación de Media Luna que hoy beneficia a más de 16 comunidades wayú en La Guajira)

Uno de los voceros fue Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien aseguró que el país debe asumir con confianza su condición de territorio con una importante riqueza mineral. “Ya tenemos que sincerarnos y tomar esa decisión con tranquilidad, sin vergüenza alguna”, afirmó durante el encuentro.

Según explicó, recursos como cobre, molibdeno, tungsteno, carbón, oro y níquel representan una oportunidad para impulsar el crecimiento económico y abrir nuevas posibilidades para miles de colombianos. “No traducir eso en riqueza, en oportunidades, en empleo, en escuelas y en vías terciarias tiene una implicación profunda para el país”, señaló Nariño.

Lee También

El dirigente gremial recordó que varios países que hoy son referentes mundiales, como Australia, Canadá y Estados Unidos, impulsaron parte de su desarrollo gracias al aprovechamiento de sus recursos minerales. Por eso, insistió en que Colombia tiene una oportunidad similar. “Tenemos el potencial geológico. Ahora nos toca ponernos de acuerdo y ponernos en la tarea de hacerlo muy bien”, aseguró.

Durante su intervención, Nariño también llamó la atención sobre los retos que enfrenta la industria. De acuerdo con la ACM, la incertidumbre regulatoria de los últimos años ha impactado la llegada de nuevas inversiones y el desempeño del sector. “La inversión extranjera directa en minería cayó más que en cualquier otro sector económico. Ahora nos toca andar rápido para generar certidumbre con decretos, resoluciones y leyes”, sostuvo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

Lee También

El presidente de la ACM afirmó que, de lograrse ajustes normativos y condiciones favorables para la inversión, Colombia podría atraer cerca de 4.700 millones de dólares para la construcción de nuevas minas en los próximos años. “Esas inversiones generan dinamismo empresarial, empleo e ingresos fiscales de mediano plazo, que es lo que necesita el país”, destacó.

Por su parte, Edgar Alfonso, presidente de Cerrejón, resaltó el papel que cumple la minería en la economía nacional y regional. Según explicó, la compañía vincula actualmente a cerca de 12.500 personas entre empleados y contratistas, además de contribuir con importantes recursos para el país a través de impuestos y regalías.

“La minería en Colombia y Cerrejón en particular es una fuente de empleo, regalías, impuestos y cadenas productivas que benefician a miles de familias”, afirmó Alfonso. Además, destacó que la empresa ha aportado más de 20 billones de pesos en regalías e impuestos durante los últimos seis años.

El directivo también resaltó el impacto social de la compañía en La Guajira. “Muchos de los hijos de nuestros trabajadores tuvieron becas, auxilios educativos y pudieron acceder a carreras universitarias. Además, el tema de salud para los trabajadores y sus familias es algo muy valorado”, explicó.

Frente al futuro de la industria, Alfonso expresó su disposición de trabajar de manera conjunta con el Gobierno Nacional para superar desafíos como los bloqueos y los problemas de seguridad en algunas zonas productivas. “Estamos ahí para ayudar al Gobierno para que el país siga adelante y para continuar aportando empleo y desarrollo para la región”, manifestó.

(Lea también: Drummond encabeza el ranking de reputación en el sector minero colombiano según Brújula Minera 2026)

Tanto él como Nariño coincidieron en que el diálogo entre el sector público y privado será clave para fortalecer una actividad que consideran estratégica para el desarrollo económico del país. Como concluyó el presidente de la ACM: “Colombia tiene el potencial de traducir su riqueza mineral en oportunidades, empleo y bienestar para millones de personas”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.