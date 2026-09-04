Colombia podría estar frente a una oportunidad inesperada en el sector minero. Una empresa que llegó al país buscando oro encontró tungsteno, un metal con características que lo hacen especialmente valioso para diferentes industrias.

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El hallazgo se produjo durante las labores de exploración de Collective Mining en Caldas, donde el proyecto también contempla la presencia de oro, plata, cobre y otros minerales.

El tungsteno llamó especialmente la atención por su valor y por los usos que tiene en sectores estratégicos de la economía mundial. Una libra de este metal puede superar los 60 dólares, de acuerdo con la información divulgada sobre el proyecto.

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Pero su importancia no está únicamente en el precio. El tungsteno tiene una característica que lo convierte en un material muy utilizado en actividades que requieren soportar temperaturas extremadamente altas y condiciones de trabajo exigentes.

Empresa en Colombia buscaba oro y terminó encontrando tungsteno

El hallazgo del tungsteno no estaba entre los objetivos iniciales de la exploración minera.

Collective Mining llegó a Caldas con la intención de buscar oro, pero durante sus trabajos encontró también este mineral, considerado uno de los metales de mayor importancia para distintas actividades industriales.

Omar Ossma, presidente de Collective Mining, citado por Blu Radio, explicó que el descubrimiento demuestra el potencial que puede existir en el subsuelo colombiano.

El empresario destacó que el país podría tener una oportunidad para identificar nuevos minerales estratégicos y atraer inversión relacionada con su explotación.

El tungsteno, además, tiene una característica particular: es extremadamente resistente al calor. Esa propiedad permite que sea utilizado en herramientas y procesos industriales en los que otros materiales tendrían dificultades para soportar las condiciones de trabajo.

Un ejemplo sencillo está en las brocas y otras herramientas de corte, que necesitan materiales capaces de resistir temperaturas elevadas y desgaste. Pero sus aplicaciones van mucho más allá de una herramienta que se puede encontrar en una caja de herramientas.

El metal encontrado en Colombia es clave para tecnología y viajes espaciales

El tungsteno es utilizado en diferentes procesos industriales y tiene aplicaciones relacionadas con sectores de alta tecnología.

Su resistencia y otras propiedades físicas hacen que sea empleado en la fabricación de herramientas, componentes industriales y productos vinculados con industrias como la aeroespacial.

También tiene importancia en cadenas de producción relacionadas con la tecnología y otros sectores considerados estratégicos. Por esa razón, el descubrimiento en Colombia puede tener una relevancia que va más allá de la minería tradicional.

La creciente demanda de minerales considerados críticos ha llevado a diferentes países a buscar nuevas fuentes de suministro para reducir su dependencia de determinados mercados.

En el caso del tungsteno, China tiene un papel dominante en el mercado mundial, lo que convierte cualquier nuevo proyecto de producción en un asunto de interés para las cadenas internacionales de suministro.

Colombia necesitaría millonaria inversión para aprovechar el hallazgo

El descubrimiento también plantea un desafío: encontrar la manera de aprovechar el mineral dentro del país y no limitarse a exportarlo como materia prima.

Actualmente, Colombia no cuenta con suficientes plantas especializadas para los procesos químicos necesarios que permitan transformar determinados minerales y venderlos con mayor valor agregado.

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