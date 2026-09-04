Por: VALORA ANALITIK

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El dólar ha mantenido una tendencia a la baja en Colombia durante los últimos meses, en medio de una apreciación del peso frente a la divisa estadounidense.

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Pese a este comportamiento y a los llamados hechos por diferentes gremios y expertos para que se adopten medidas ante el fortalecimiento de la moneda nacional, el Gobierno De la Espriella descartó, por ahora, intervenir directamente en la tasa de cambio.

La posición fue expuesta por Ricardo Quevedo, viceministro de Hacienda, quien señaló que una intervención por parte del Estado podría generar efectos adversos sobre diferentes sectores de la economía. De acuerdo con el funcionario, aunque el nivel actual del dólar no resulta conveniente para algunas actividades productivas, especialmente aquellas vinculadas con las exportaciones, una intervención cambiaria podría ocasionar consecuencias adicionales.

Durante el Congreso Nacional de Exportadores, Quevedo reconoció que la cotización de la divisa estadounidense representa un desafío para algunos sectores de la economía colombiana. Sin embargo, sostuvo que modificar artificialmente las condiciones del mercado cambiario podría terminar afectando a los mismos sectores que buscan protegerse de la apreciación del peso.

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El viceministro explicó que la tasa de cambio debe mantenerse en niveles que permitan el adecuado funcionamiento de la economía y que favorezcan la competitividad de las actividades productivas. No obstante, insistió en que el sector público debe evitar una intervención directa que pueda generar distorsiones o efectos negativos sobre el mercado.

La discusión adquiere relevancia debido al comportamiento que ha registrado el peso colombiano durante 2026. La reducción del precio del dólar ha generado preocupación entre exportadores y otros sectores cuyos ingresos dependen, en buena medida, de las operaciones realizadas en moneda extranjera.

¿Qué ha causado la caída del dólar en Colombia?

Según explicó Quevedo, la apreciación del peso colombiano durante lo corrido de 2026 responde principalmente a dos factoresrelacionados con el contexto económico internacional y las condiciones financieras del país.

El primero está relacionado con el comportamiento de los precios del petróleo, que han registrado incrementos en medio de las tensiones derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El segundo factor corresponde al diferencial favorable de las tasas de interés, una condición que puede aumentar el atractivo de los activos denominados en pesos y contribuir a una mayor entrada de capitales.

De esta manera, el Gobierno considera que la evolución reciente de la tasa de cambio responde principalmente a factores económicos y de mercado. Por ello, la administración mantiene su decisión de no intervenir directamente el dólar, pese a las preocupaciones expresadas por sectores que consideran que una moneda local más fuerte puede reducir sus ingresos y afectar la competitividad de las exportaciones colombianas.

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